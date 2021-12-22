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Общество

О самых значимых достижениях округа № 7 за 2021 год рассказала псковский депутат

О самых значимых достижениях своего округа за 2021 год в эфире проекта ПАИ-live рассказала депутат Псковской городской Думы по избирательному округу № 7 Ольга Фёдорова.

«Значимые вопросы в этом году те же, что и в каждом году: это тротуары, дворы, асфальтирование дворов. Но самыми крупными объектами в округе были, конечно, не дворы. Это стадион лицея «Развитие», громадный стадион, который за 50 лет существования школ № 10 и 19 появился впервые», – сообщила депутат.

По её словам, важным достижением является и то, что на территории лицея № 10 появился стадион, хотя и меньших размеров. 

Новыми стадионами смогут пользоваться не только ученики, но и жители района. «К нам приходят дети из других школ, у которых пока нет этих стадионов, и там занимаются. Был снег – катались на лыжах. Местные жители даже в дождь занимаются футболом и мини-футболом», – рассказала Ольга Фёдорова.

Также она отметила благоустройство территориии вокруг 24-го детского сада. «Территория, которая раньше представляла груду гаражей, вдруг превратилась в хорошую площадку для парковки. И замечательный детский сад отстроен и благоустроен, 24-й. Так что это крупные социальные объекты, которые изменили облик города. Да, кроме того, что отремонтированы и построены дороги, есть такое, как снос зелёных насаждений, для того чтобы эти дороги построить. Но те самые жители, которые сажали эти деревья 50-60 лет назад, приходят и говорят: мы сами это сажали, но теперь нам очень темно, давайте их сносить», – рассказала она.

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