Шесть человек погибли от коронавируса в Псковской области за сутки

11:52, 22 декабря 2021, ПАИ

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Еще шесть человек погибли от коронавируса в Псковской области, сообщили в официальном Telegram-канале региона.

Количество погибших от коронавируса в регионе за время пандемии достигло 1 206 человек.

За последние сутки в Псковской области от коронавируса вылечились 446 человек, общее количество выздоровевших составляет теперь 62 394 человека. За сутки в регионе COVID-19 заразились 162 человека.