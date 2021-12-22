Шесть человек погибли от коронавируса в Псковской области за сутки
Еще шесть человек погибли от коронавируса в Псковской области, сообщили в официальном Telegram-канале региона.
Количество погибших от коронавируса в регионе за время пандемии достигло 1 206 человек.
За последние сутки в Псковской области от коронавируса вылечились 446 человек, общее количество выздоровевших составляет теперь 62 394 человека. За сутки в регионе COVID-19 заразились 162 человека.
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