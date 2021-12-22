Более 300 сотрудников «Экопрома» обеспечивают уборку мусора в Псковской области

12:09, 22 декабря 2021, ПАИ

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Более 300 сотрудников «Экопрома» обеспечивают уборку мусора в Псковской области, сообщил на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации директор филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») Александр Киселёв.

«На данный момент штат сотрудников у нас составляет 327 человек. Появились два новых структурных отдела: отдел по содержанию контейнерного парка и отдел взыскания. В автопарке более 90 единиц новой техники. Функционирует пять технических баз: в Пскове, Новосокольниках, Опочке, Бежаницах и Порхове, которые обслуживают 20 муниципальных образований, включая Псков», - уточнил Александр Киселёв.

В Пскове сосредоточено более 60 единиц техники, остальная часть – в районных подразделениях: Порхов – 8, Новосокольники – 10, Бежаницы и Опочка – по 3 единицы.

По словам Александра Киселёва, эпидемиологическая ситуация вносит коррективы в работу предприятия. Из-за пандемии пришлось изменить некоторые формы взаимодействия с ОМСУ, населением и применять современные технологии связи. «Мы не стоим на месте, внедряем новые системные продукты, которые автоматизируют и систематизируют деятельность компании», – отметил он.