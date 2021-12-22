«Экопром» начал внедрять на территории Пскова раздельный сбор вторсырья

12:18, 22 декабря 2021, ПАИ

В этом году «Экопром» начал внедрять на территории Пскова раздельный сбор вторсырья. Об этом на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации сообщил директор филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») Александр Киселёв.

«Мы установили 100 контейнеров желтого цвета, приобрели отдельный мусоровоз для сбора данной категории отходов, который работает в Пскове ежедневно», – пояснил спикер.

Он также подчеркнул, что продолжается и внедрение раздельного сбора пластиковых отходов. «Немаловажно, что работа по охвату территории зоны обслуживания продолжается и сегодня это 97,5% населения», – отметил Александ Киселев.