О взаимодействии с управляющими компаниями Пскова рассказал директор «Экопрома»

12:19, 22 декабря 2021, ПАИ

О взаимодействии с управляющими компаниями Пскова рассказал директор филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») Александр Киселёв на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

Он отметил, что на данный момент в городе насчитывается более 50 УК и ТСЖ. С некоторыми из них выстроена продуктивная работа, с другими возникают сложности. В частности, по словам Александра Киселёва, директора управляющих компаний не хотят слышать регоператора, не чистят контейнерные площади, дворники не выходят на работу вовремя.

«Но проблема решается», - отметил Александр Киселев. Он добавил, что в 2021 году бездействующим УК Пскова направлено около 2 тыс. писем по вопросам содержания контейнерных площадок. Около 400 писем по вопросам бездействия УК региона ушло в надзорные органы.