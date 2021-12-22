608 стихийных свалок ликвидировали в Псковской области за год

12:39, 22 декабря 2021, ПАИ

608 стихийных свалок ликвидировали работники «Экопрома» в Псковской области за год. Об этом на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации сообщил директор филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») Александр Киселёв.

Отвечая на вопрос про скопление свалок в частном секторе Пскова, Александр Киселёв отметил, что работа по ликвидации стихийных свалок продолжается, и подчеркнул, что сознательность граждан в этом отношении повышается. «За год удалось ликвидировать 608 свалок и вывезти 7,5 тыс. куб. м мусора», – подчеркнул он.

Александр Киселёв рассказал, что на данный момент компания обслуживает 97,5% населения, более 600 тысяч человек, и вывозит мусор с территории 2 500 населенных пунктов.

«В этом году к ним прибавилось еще порядка 70 пунктов, которым мы оказываем услуги. Работа не останавливается, поселки, которые необходимо обслуживать, прибавляются ежемесячно. Надеюсь, дойдем до 100%», – сообщил спикер.