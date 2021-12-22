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О нерабочем дне 31 декабря напомнили псковичам в инспекции по труду

О нерабочем дне 31 декабря напомнили псковичам в инспекции по труду. Последний день уходящего года стал выходным благодаря переносу дня отдыха с 3 января, пояснили в Государственной инспекции труда в Псковской области.

Согласно законодательству нерабочие праздничные дни, выпадающие на субботу или воскресенье, переносятся на другой день. Постановлением Правительства РФ решено перенести этот выходной на пятницу 31 декабря.

31 декабря – не праздничный день, а обычный выходной, поэтому четверг 30 декабря не является предпраздничным, рабочее время на один час не сокращается.

Кроме того, на количество дней отпуска, приходящегося на этот период, перенос выходного дня на 31 декабря никак не влияет. Отдых продлевается только на количество праздничных дней, совпавших с отпуском, но не их переносов.

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