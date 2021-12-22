Проект областного бюджета поддержал комитет по труду Псковского областного Собрания

12:36, 22 декабря 2021, ПАИ

Комитет по труду и социальной политике Псковского областного Собрания согласовал проект закона Псковской области «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с заседания комитета 22 декабря.

Заместитель губернатора области — начальник Главного государственного финансового управления области Татьяна Баринова напомнила, что проект уже неоднократно обсуждался, глава региона Михаил Ведерников проводил встречи с фракциями. Спикер рассказала, что дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности ко второму чтению увеличивалась на 468,5 млн рублей.

Она также озвучила некоторые статьи расходов областного бюджета: на обеспечение детей, больных сахарным диабетом, будет направлено 8 млн рублей, на оснащение оборудованием ФАПов - 5 млн рублей, разработку проектно-сметной документации для создания вытрезвителя - 2 млн рублей. Увеличатся расходы на ремонт школ - более 1,5 млрд рублей, на развитие дорог — на 746,9 млн.

Общий объем доходов областного бюджета на 2022 год предусмотрен в размере 42 млрд 824 млн 604 тыс. рублей, расходов — 46 млрд 049 млн 528 тыс. рублей; дефицит составит 3 млрд 224 млн 924 тыс. рублей. Кроме того, в 2022 году ожидаются поступления средств в объёме 746,9 млн рублей на дороги и более 1,5 млрд рублей - на софинансирование модернизации школьных систем образования.

Помощник прокурора Псковской области Сергей Тимофеев также выразил надежду, что власти будут искать средства на обеспечение жильем детей-сирот и на лекарственное обеспечение.

Члены комитета рекомендовали принять бюджет во втором и третьем чтениях.