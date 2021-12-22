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Руководители Псковского, Смоленского, Витебского и Новгородского профобъединений будут укреплять сотрудничество

Руководители Псковского, Смоленского, Витебского и Новгородского профобъединений подпишут совместную программу мероприятий, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе облсовпрофа.

Заседание президиумов прошло в режиме видео-конференц-связи. Коллеги из четырех регионов подвели итоги совместной работы в рамках года организационного и кадрового укрепления. Все стороны отметили, что в связи с пандемией в разы увеличилась нагрузка на юристов профцентров, приходилось реагировать на тысячи обращений, проводить множество консультаций. Профсоюзы сопровождали конфликтные ситуации в судебных инстанциях, при необходимости подключали органы контроля и надзора. Также руководители региональных профсоюзов заметили рост роли социального партнёрства. По их словам, власти всех уровней теперь не отмахиваются от профсоюзов, есть чёткое понимание важности функционала профобъединений для решения общих задач.

«Коллеги из Белоруссии выступили за ещё большую интеграцию, за совместный диалог и работу. Задача - эффективно отстаивать интересы людей труда. По итогам заседания принято решение 13-14 января 2022 года руководителям профсоюзов провести очную встречу и подписать план-программу мероприятий до 2024 года в рамках соглашения о сотрудничестве. Встреча пройдёт на территории Псковской области в одном из учреждений профсоюзов», – заявил председатель СОП Псковский облсовпроф Игорь Иванов.

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