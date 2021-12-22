Большим концертом завершился цикл мероприятий, посвященный Александру Невскому

13:42, 22 декабря 2021, ПАИ

В Псковской областной филармонии начался большой совместный концерт Государственной академической хоровой капеллы России имени А. А. Юрлова и Губернаторского симфонического оркестра Псковской области. Он закроет цикл мероприятий, посвященных 800-летию со дня рождения князя Александра Невского. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в администрации Псковской области.

Со сцены Большого концертного зала капелла под руководством народного артиста России, профессора кафедры хорового дирижирования Московской государственной консерватории и Российской академии музыки имени Гнесиных Геннадия Дмитряка исполнит произведения без инструментального сопровождения. Для зрителей прозвучат произведения русских композиторов и русские народные песни. Во втором отделении концерта хор вместе с Губернаторским симфоническим оркестром исполнит кантату «Александр Невский» Сергея Прокофьева.

Напомним, в 2021 году в рамках федерального и регионального планов мероприятий по проведению празднования 800-летия со дня рождения князя Александра Невского в Псковской области реализовано более 200 событийных, культурно-массовых, образовательных, научных, спортивных, просветительских мероприятий и патриотических акций.

В числе наиболее значимых — открытие мемориального комплекса «Александр Невский с дружиной» в деревне Самолва Гдовского района. В торжественной церемонии приняли участие Президент Российской Федерации Владимир Путин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Кроме того, в регионе был реализован музыкальный проект «Славься, Русь», прошли десятки сеансов лазерного тематического шоу, состоялся концерт «На страже мира. Александр Невский — 800» на горе Соколихе и другие.