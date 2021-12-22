Профсоюзы поздравили Детскую деревню SOS - Псков с очередным днём рождения

14:25, 22 декабря 2021, ПАИ

Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов от лица профсоюзного движения региона поздравил работников, матерей, воспитанников Детской деревни SOS - Псков с очередным днём рождения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

Игорь Иванов отметил, что в детской деревне на протяжении многих лет функционирует профсоюзная организация жизнеобеспечения. «Мы работаем сообща, проводим много совместных мероприятий для детей. Наши друзья выполняют большую задачу - социализируют воспитанников, дарят им тепло, материнскую заботу, сопровождают уже и во взрослой жизни. Детская деревня и профсоюзы – это единая семья», - подчеркнул он.

Игорь Иванов добавил, что в день рождения и в преддверии Нового года и Рождества профсоюзы подарили детям экскурсионную поездку в Псково-Печерский монастырь. По его словам, это особое место, центр духовности России, а полноценная семья – это когда есть вера.