О новшествах в сделках с недвижимостью – пресс-конференция в медиацентре ПАИ

17:18, 22 декабря 2021, ПАИ

Псковской район стал лидером в регионе по индивидуальному жилищному строительству, в регионе востребована электронная регистрация сделок с недвижимостью: оформляется онлайн порядка 50% заявок на ипотеку и 42% договоров долевого участия. С 2022 года фермеры Псковской области смогут построить дома на собственных сельскохозяйственных землях. С января в регионе можно будет оформить незарегистрированный гараж и землю под ним можно по упрощенной схеме. Об этом поговорили в медиацентре ПАИ на пресс-конференции, посвященной законодательным инициативам Росреестра. О законодательных инициативах ведомства, которые упрощают процедуру для граждан в сфере сделок с недвижимостью, рассказали руководитель управления Росреестра по Псковской области Олеся Ребеко и директор Псковской кадастровой палаты Марина Бочарникова. Предлагаем вашему вниманию стенограмму встречи в медиацентре.

- Олеся Евгеньевна, в связи с принятием каких законов гражданам стало проще регистрировать свои права?

О.Р.: Вообще хотелось бы сказать о том, что Росреестр провел колоссальную работу, начиная еще с 2020 года, по разработке и внедрению федеральных законов, которые вносят изменения, либо новые законы, которые не просто упростили, а, можно сказать, в корне перевернули всю систему регистрации, сделав ее максимально - на сегодняшний день – быстрой и не просто простой, а понятной для обывателя и потребителя наших услуг. Потребителем услуг по государственной регистрации и кадастровому учету являются без исключения все – это и физические лица, и юридические лица, это и органы власти, органы местного самоуправления. Что же такого нового произошло сейчас, что упростилось и на чем был сделан акцент? В первую очередь, конечно, речь идет о застройщиках. Свои коррективы, естественно, внесла пандемия, многие бизнесы страдают на сегодняшний день в сегодняшних реалиях, и для поддержки, упрощения различных процедур были внесены изменения как в закон 214-й о долевом участии в строительстве, так и соответственно в закон о регистрации, который предусмотрел упрощение процедуры регистрации как для застройщиков, так и не забыл, естественно, про дольщиков, говоря о том, что проблемы застройщика не являются проблемами дольщика.

Пример привожу. Если раньше наличие ареста или запрета на земельный участок, на котором ведется строительство, являлось основанием для приостановления государственной регистрации, для любого вида действий, то на сегодняшний день при регистрации договора долевого участия с физическим лицом это не является основанием для приостановления. Застройщик решает этот свой вопрос параллельно, не задействуя в этой части, тем более не нарушая, не затрагивая прав дольщиков. Если мы говорим о регистрации и учете для застройщиков, то на сегодняшний день упрощена сама процедура, разрешение на ввод многоквартирного дома направляется органам, выдавшим разрешение на ввод объекта. Забегая вперед, скажу, что уже сейчас подготовлен законопроект, по которому и регистрации прав, но здесь речь не идет о многоквартирных домах, речь идет о иных объектах, за исключением многоквартирных домов, и регистрация прав ляжет также на плечи органа, который дает разрешение на ввод. В следующем году мы ожидаем эти изменения, что застройщик не будет приходить, в принципе, в Росреестр, для учета и регистрации таких прав.

- То есть для застройщиков это действительно очень удобно и облегчает их работу.

О.Р.: Конечно. Если вы помните, когда-то, в 2010 году, когда речь шла о государственных, муниципальных услугах, межведомственном взаимодействии, Дмитрий Анатольевич Медведев тогда еще говорил о том, что госуслуги должны оказываться в режиме одного окна или одной двери. То есть когда ты обращаешься за услугой, которая влечет за собой либо для того, чтобы ее получить, нужно получить еще ряд каких-то услуг, обратиться в иные органы, то эти органы должны провзаимодействовать между собой - для того, чтобы заявитель, единожды обратившись либо в МФЦ, либо в орган, который первый начинает эту длинную процедуру, и в итоге получил самый последний, итоговый документ.

Все ведомства и органы между собой передают эти документы от стадии к стадии, не задействуя ни застройщика, ни потребителя этой услуги необходимой. Также был внесен ряд изменений, касающихся застройщика в части правовой экспертизы, которую проводит государственный регистратор. Получается, что было раньше? Раньше каждое ведомство друг за другом проверяло документы, что, естественно, увеличивало срок рассмотрения таких документов. Сегодня мы говорим о том, что есть орган, который выдал разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, и он полноценно несет ответственность в том поле выданного документа. Соответственно, при правовой экспертизе государственный регистратор проверяет лишь соответствие построенного объекта, технического плана, который является неотъемлемым приложением к разрешению на ввод, выданному ранее разрешению на строительство, виду разрешенного использования земельного участка. То есть мы проверяем на отсутствие самовольности такого объекта.

Если мы говорим о гражданах, то сама по себе регистрация проще. Это 120-й федеральный закон. Мы даже на вашей площадке встречались, его обсуждали. 30 апреля он был принят. Вступает в силу тремя этапами. Основные изменения уже вступили в апреле и в октябре этого года. Последний этап итоговый мы ждем во вступление с января 2023 года, но он больше затронет сферу геодезии и картографии, скажем так, не совсем для бытового пользователя наших услуг она на сегодняшний день актуальна. Актуальна, но не так, как те изменения, которые произошли сейчас.

Что же произошло? Ряд заявлений, которые раньше возможно было подать исключительно при личном обращении либо в электронном виде при наличии усиленной электронной подписи, сегодня это можно сделать, просто пройдя через систему аутентификации и идентификации на портале государственных услуг. И специализированная ОКЭП не требуется. Мы вносим изменения по характеристикам объекта. Дальше – расширены права кадастровых инженеров. То, о чем всегда говорилось, что если он является исполнителем работ по договору подряда, готовит технический план либо межевой план для заявителя, то, соответственно, он и должен нести все бремя ответственности за подготовленный им документ, и, учитывая специфику и необходимость профессиональных знаний, в случае возникновения каких-то замечаний к подготовленному документу проще всегда органу регистрации общаться с ним. Ранее такая возможность была исключена ввиду того, что заявителем мог быть только собственник объекта недвижимого имущества или потенциальный правообладатель. Сегодня при подготовке документов кадастровым инженером он вправе направить такие документы для рассмотрения в орган регистрации и учета, и дополнительно никаких доверенностей не нужно. Договор подряда подтверждает его полномочия для представления интересов заказчика таких работ.

Естественно, мы говорим о продлении дачной амнистии. Это та категория граждан, которая не успела в свое время воспользоваться законодательством в сфере прав на жилые дома индивидуальные, на земельные участки, расположенные под ними. Она продлена у нас до 2026 года, действует упрощенный порядок. Это гаражная амнистия, которая вступила в силу в сентябре этого года. Пока похвастаться цифрами в рамках гаражной амнистии мы не можем по той причине, что помимо федерального законодательства необходимо было подготовить еще региональную базу. На сегодняшний день региональная база готова, все необходимые акты нормативные приняты, и мы ожидаем, что с нового года мы покажем хорошие цифры.

- А как вы считаете, гаражная амнистия будет востребована?

О.Р.: Да. Конечно, она будет востребована, и мы об этом говорили не раз. Вопрос регистрации гаражей в Псковской области стоит действительно очень остро. Причем речь идет именно о городе Пскове, это Псковский район, это город Великие Луки, Великолукский район, Когда на базе кооперативов гаражных возводились объекты, и та часть документов, которая была оформлена, она была либо не в соответствии с Градостроительным кодексом, который действовал, либо они не подходили под реалии того законодательства, которые действовали до сентября. Не было того необходимого пакета документов у гражданина, для того чтобы прийти и зарегистрировать свое право. Единственный выход у них был – судебный порядок.

- И, соответственно, граждане, в частности псковичи, не могли совершать вообще никаких сделок по гаражам. Вот он стоит у них – и все, не передать по наследству, не продать и так далее.

О.Р.: Да. Получается, что вроде как он у него в собственности, но юридически это право у него не оформлено. И кроме как пользоваться им, ничего другого он не может. А у нас самый основной момент права – это не просто владение, пользование, но это еще и возможность распоряжения.

- Это будет со следующего года?

О.Р.: Да, уже с сентября федеральный закон вступил в силу, подготовка прошла. Мы со своей стороны проработали эти вопросы с председателями гаражных кооперативов, разработали памятки. Памятки находятся и во всех МФЦ, во всех офисах, и на сайте мы разместили эту информацию и, соответственно, направили во все гаражные кооперативы информацию, которую мы смогли собрать, для того чтобы они гражданину, собственнику этого гаража разъяснили как порядок, так и процедуру оформления таких документов. Думаю, что с января мы приступим полноценно в реализации этого федерального закона на территории Псковской области.

- Спасибо большое. Олеся Евгеньевна, а вообще за истекший период этого года жилые дома, дачи жители Псковской области стали чаще приобретать?

О.Р.: Если говорить об общем количестве учетных действий, которые мы совершили за истекший период 2021 года, это было порядка 130 тысяч государственных услуг по учету и регистрации прав, которые были оказаны управлением. Из них львиная доля, 82%, - это регистрация прав. Объем зарегистрированных прав на жилые помещения на основании договоров купли-продажи, то есть покупка, - более 13 тысяч прав. Это чуть-чуть меньше, чем в аналогичном периоде 2020 года, но я бы не говорила о снижении покупательной способности недвижимости, потому что у нас еще не подведены итоги за год, декабрь у нас остался, и разница там буквально в 20 прав, это не глобальная цифра.

- Это касается жилых домов или дач?

О.Р.: Это говорится о жилых помещениях, сделках. В 2021 году жилых домов где-то на 30% больше стало приобретаться по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Соответственно, с аналогичными периодами всех прошлых лет.

- 13 тысяч было по жилым помещениям, а сейчас мы про дома говорим?

О.Р.: 13 тысяч прав – это всего на жилые помещения, куда входят и квартиры, и дома. Из них на 30% домов больше, чем в прошлом году. Если говорить о дачной амнистии, которой на сегодняшний день воспользовались граждане, то мы за 2021 год зарегистрировали чуть более 2 тысяч жилых домов. Средняя площадь одного дома составляет около 110 квадратных метров. Лидером территорий по строительству индивидуальному жилому у нас является, естественно, Псковский район, на первом месте, это 631 дом. Дальше у нас идет Великолукский район, Псков, Печорский район, город Великие Луки и Гдовский район. Пошли по увеличению регистрации жилых домов Невельский район, в том числе, наблюдается динамика. Связано это еще и с программой догазификации индивидуальных жилых домов. Все мы знаем, что для того, чтобы подвести газ к участку, необходимо предоставить документы. Поэтому здесь речь идет не столько о тех домах, которые возводились именно в течение 2021 года, как о тех домах, которые были возведены ранее, но не были легализованы гражданами.

- Потому что они не использовались, видимо.

О.Р.: Да, сейчас они к нам обращаются, чтобы попасть в эту программу догазификации.

- Благодарю. Спасибо большое. Теперь давайте поговорим о кадастровой оценке. Со следующего года станет ли гражданам проще оспорить кадастровую оценку, если они не согласны по объектам недвижимости?

М.Б.: По кадастровой оценке к этому вопросу присоединюсь я. Сейчас объясню почему. У нас вступили в силу изменения в части наделения Росреестра и Кадастровой палаты определенными полномочиями. По Росреестру они расширены, палата наделена. Хотелось бы обратить внимание, что это полномочия – опять же, чтобы не путали, потому что есть у нас, к сожалению, путаница до сих пор, - Кадастровая палата не проводит государственную кадастровую оценку и не оценивает. Кадастровая палата наделена сейчас полномочиями по предоставлению сведений государственным бюджетным учреждениям для проведения кадастровой оценки. Также ведомство будет предоставлять ежедневно актуализацию по сведениям, это определенные выгрузки и, соответственно, это ежегодные выгрузки. В связи с чем у нас получается, что вся оценка, проведение оценки переходит на уровень субъекта, в отличие от того, как было ранее, бюджетное учреждение этим занимается, Кадастровая палата все предварительные этапы, все объекты, что есть, в виде перечня туда передаются, и ежедневная актуализация их изменений. Это либо появление новых объектов у нас в государственном реестре, либо, если произошли изменения с существующими объектами, эта вся информация тоже будет передаваться в бюджетное учреждение. В связи с чем и обратная связь такая же. Теперь это уже на уровне Кадастровой палаты и бюджетного учреждения. Что касается – проще оспорить или не оспорить. Механизм есть, он прописан, и в течение этого года он уже очень хорошо работал. Это комиссия при бюджетном учреждении по тем объектам, которые они оценивают. Что еще из такого значительного в этой части изменений? Это, допустим, ранее действовало, что если установленная рыночная стоимость объектов уменьшалась более чем на 30% по сравнению с кадастровой, значит, необходимо было инициировать проведение актовой оценки. Теперь этой нормы нет, эта норма прекратила свое действие. Но появилась другая норма, которая навстречу гражданам, заинтересованным лицам, не только гражданам. Это все собственники объектов. Если в связи с допущенной методологической оценкой, технической ошибкой в определении кадастровой стоимости у нас при исправлении кадастровая стоимость уменьшается, то она начинает действовать не с момента, когда ее определили в меньшую сторону, а с момента ее внесения, на весь период. А если она увеличилась при выявлении каких-то технических ошибок, то она начинает действовать с года, следующего после ее внесения. Тут у нас все направлено в сторону заинтересованных лиц.

- Навстречу гражданам…

М.Б.: Да, навстречу гражданам, потому что раньше этой нормы не было. Поэтому это все очень радует, думаю, и тех, кто с этим сталкивается.

- Да, кто с этим сталкивается, если им придется платить меньше, это и так удобно, а если придется платить больше, то у него хотя бы есть запас времени. Спасибо. Что касается комплексных кадастровых работ, с марта 2021 года порядок проведения упростился.

М.Б.: Я хотела добавить еще по оценке. У нас с вами на территории Псковской области оценка проведена уже по 5 категориям земель. Это у нас земли промышленности, земли особо охраняемые, земли лесного фонда, это тоже внесена оценка в реестр недвижимости, и сейчас, на следующей неделе, мы ждем для внесения оценку по землям населенных пунктов и землям сельхозназначения. Опять же, обращаясь к владельцам недвижимости: вопросы задаем бюджетному учреждению. Понятно, что мы тоже, и Росреестр, и палата отвечаем на все эти вопросы в раках своих полномочий, но тем, кто с исправлением ошибок, если вы что-то где-то нашли, пожалуйста, они доступны, они открыты, информация вся предоставлена и на их сайтах, и везде, в информационных окнах МФЦ, наших.

- Тем, кто вообще еще не сталкивался с этим вопросом, там, на будущее понимать: бюджетное учреждение – какое может быть?

М.Б.: У нас единственное – ГБУ при администрации Псковской области. У них все полномочия.

- Спасибо большое. Теперь про комплексные кадастровые работы. По поводу упрощения проведения.

М.Б.: Комплексные кадастровые работы у нас проводятся за счет внебюджетных средств и за счет бюджета. Там есть субсидированные моменты. Вопрос вот в чем, по поводу того, какие интересные изменения туда внесены. У нас на сегодняшний день проведение комплексных кадастровых работ могут самостоятельно инициировать участники садовых, гаражных кооперативов, собственники недвижимости в коттеджных поселках, и чем это лучше? В сравнении, как было раньше. Есть у нас садоводческое товарищество, знают и председатель, и собственники, что есть вопросы по границам, где-то смещение идет, где-то какие-то реестровые ошибки находятся, что-то с объектом капитального строительства не так поставлено. Но при том, что они знают, необходимо провести ряд трудоемких работ, собрать всех, согласны – не согласны, заказать работы кадастровому инженеру, но они могли заказать не комплексные кадастровые работы, а просто кадастровые работы, результат которых – межевой план, потом технический план, если это объект капитального строительства, и вся проблематика была в том, что надо было согласовывать каждому индивидуально границы, потом каждому собственнику подавать самостоятельно.

- Действительно, очень сложная процедура.

М.Б.: Ко всему, она и более финансово затратная. А чем хороши сейчас комплексные кадастровые работы? Точно так же, начало такое же. Собирают собрание, выясняют, что много вопросов, надо привести в порядок территорию общества и находящиеся там внутри объекты. Но приняли, хорошо, нашли кадастрового инженера, который будет делать именно комплексные кадастровые работы, параллельно сделали запрос в администрацию, чья территория, к кому относится, есть ли у них план проводить эти комплексные кадастровые работы. Дождались письменного ответа – да-нет. Если нет, все, они спокойно идут к кадастровому инженеру, заказывают комплексные кадастровые работы, и кадастровый инженер без доверенности сдает эти работы. Соответственно, нет этого дробления, нет объема финансовой части. Это один вид работ.

- А заказчиком выступает кто, если, например, садоводческое товарищество?

М.Б.: Председатель. Председатель садоводческого, гаражного общества, коттеджного, если у них организация…

- Это значительно упрощает процедуру.

М.Б.: Конечно, значительно упрощает процедуру. Тут, насколько известно и понятно, много у нас вопросов возникает. А в Псковском районе, в самых больших наших районах по поводу этого всего есть вопросы, которые в прошлом году, скажем, еще невозможно было решить. Сейчас – пожалуйста, все это делается. У нас задача стоит – наполнить все правильными данными, не ошибочными, чтобы потом избежать споров между людьми. Для статистики: у нас в 2019 году комплексные кадастровые работы были проведены, заказчиком выступала администрация Псковского района, и были проведены в 3 СНТ – «Вишенка», «Великорецкое», «Череха». В 2020 году у нас не было комплексных кадастровых работ. И в этом году, мы получили уже данные, сейчас они в обработке находятся, это деревня Загорицы, заказчик - администрация Псковского района, СНТ «Пристань-6», было еще садоводческое товарищество «Родина» и межселенная территория «Залитские острова», остров имени Залита. Но ввиду особенностей нашего 44-го закона тот исполнитель работ, который выполнил эти комплексные кадастровые работы, он оказался недобросовестным. Контракт расторгнут, и, к сожалению, по этим территориям вопрос встал. Но будем надеяться, что на следующий год администрация, выступая заказчиком, если у них план не изменится, то они будут проводить эти работы. Но опять же хочу акцентировать внимание на том, что именно председатели гаражных обществ, садоводческих товариществ, я знаю, что есть вопросы в коттеджных поселках, потому что обращались, обратите на это внимание. Теперь у вас больше полномочий в этой части как заказчиков, не ждите, когда администрация что-то сделает. Вы заинтересованы, чтобы у вас было все в порядке, чтобы вас никто не трогал по ненадлежащей, неуплате налогов, еще что-то происходит. Поэтому спокойно собирайте, обращайтесь, пакет документов несложный, все это на сегодняшний день реально. Учитывая, что вы самостоятельно заказываете эти работы, вы избегаете участвовать по конкурсным аукционам. Эти процедуры 44-го федерального закона. И поэтому у вас есть реальные возможности, вы выбрали кадастрового инженера, вы составляли, работает ли он. А если это будет заказчик администрация, соответственно, мы понимаем, временные рамки, возможность таких ситуаций, когда есть ненадлежащие исполнители.

- Понятно. Спасибо большое. Олеся Евгеньевна, вам еще вопрос о регистрации. Как упростилась регистрация?

О.Р.: Мы уже говорили о том, что ряд заявлений, которые можно подавать без наличия электронной подписи… Вообще хотелось бы сказать, что этот год показал нам, что электронная регистрация на самом деле очень востребована. И если в прошлом году мы говорили, что это были вынужденные условия, когда не работал МФЦ в период пандемии, когда закрывались офисы приема, не было прямого контакта, и люди, которым необходимо было оформить документы, вынуждены были оформлять себе электронную подпись и подавать документы в электронном виде. То сегодняшний год показал, что даже в отсутствие такой необходимости, именно острой, электронные услуги остались востребованными. Если мы говорим о цифрах, на сегодняшний день у нас львиная доля заявлений подается в электронном виде. Мы ставили план на 80% уйти в электронную регистрацию, от всего объема, этот план у нас на следующий год должен быть реализован. Но на сегодняшний день у нас 50% ипотеки подается в электронном виде, полностью, и 42% договоров долевого участия также подаются в электронном виде. Если говорить об ипотеке, то следующий год мы планируем покрыть полностью, на 100%. Здесь все зависит еще и от банков, потому что со своей стороны орган регистрации готов и работает. Мы сегодня работаем в электронном виде полностью, исключив бумажный документооборот, со Сбербанком и с ВТБ. Планируется, по результатам последних встреч, Россельхозбанк должен подключиться также к нам, к электронной регистрации. Если говорить о договорах долевого участия, мы призываем застройщиков все-таки пользоваться такой возможностью. Самый крупный застройщик на территории Псковской области – Псковжилстрой – был примером того, как это быстро происходит, как качественно проходит регистрация и учет. И говорим, конечно, о сроках. Да, на сегодняшний день сроки сокращены федеральным законом. Максимальный срок – 12 дней – установлен для совместной процедуры учета и регистрации путем подачи документов в МФЦ. Я думаю, многие помнят, когда срок регистрации, законом установленный, был месяц, и сегодня – 30 дней, 7 дней, 5 дней, это реально короткие сроки. Но мы и живем уже сейчас в другом ритме, естественно, требуется еще быстрее получать эти услуги. В электронном виде это возможно делать в течение дня, и тот проект, который мы пытаемся реализовать по регистрации ипотеки, это регистрация ипотеки за час. Он тоже реализуемый. На сегодня, если полный пакет документов представлен на регистрацию, то нет никаких иных препятствий для проведения регистрации, для учета. Это действительно происходит в считаные часы, в течение суток. Если говорить дальше об упрощении этого всего, вернусь к комплексным кадастровым работам. Это действительно значимые изменения, которые произошли. Для примера, почему мы говорим и акцентируем внимание, почему на это гражданам необходимо обратить внимание самим: межевой план обычного земельного участка в садоводческом товариществе – стоимость его на сегодня составляет от 8 до 12 тысяч рублей. В рамках проведения комплексных кадастровых работ постановка такого объекты на учет, внесение сведений, межевые данные, будет 300-500 рублей. Вот эта разница очень существенна. И если мы говорим о том, как было раньше, когда это исключительно за счет бюджетных средств проводилось, то запланировать проведение комплексных кадастровых работ на территории всего субъекта нереально ввиду того, что просто даже физически невозможно. А когда мы говорим о заинтересованности конкретных лиц – почему и говорили: дайте нам право, мы будем сами проводить комплексные кадастровые работы, выступать заказчиками, - вот оно, это право, дано. Сегодня это можно вполне реализовать. И самое главное, что стоимость этих работ в разы дешевле, чем на обычном рынке. Дальше, если позволите, уйду на изменения, которые грядут. С 1 марта вступают в силу изменения, которые позволят фермерам зарегистрировать и построить дома на земельных участках, предоставленных для ведения крестьянско-фермерского хозяйства, категории земель сельхозназначения, в том числе на сельхозугодьях.

- Насколько я помню, земли сельхозназначения – там не разрешалось никакого строительства?

О.Р.: На сельхозугодьях у нас установлен мораторий на строительство любых объектов, Земельный кодекс запрещает там строительство объектов. И первые изменения, которые коснулись этого всего, касаются они исключительно фермеров. Да, конечно, есть ограничения, это может быть один-единственный дом, сам он должен быть площадью не более 500 квадратных метров и не выше 3 этажей, подпадать под признаки индивидуального жилого дома, и одно из ограничений к субъекту – это должен быть действующий фермер. Сведения в реестре о налогоплательщиках в нем должны содержаться именно как о крестьянско-фермерском хозяйстве.

- Насколько я вас поняла, речь идет все-таки о жилых домах, а не о каких-то постройках для животных…

О.Р.: Речь идет исключительно об индивидуальных жилых домах. Это тот вопрос, который многие фермеры задавали, что мы хотели бы проживать там же, где мы имеем это хозяйство, чтобы это было более продуктивно и для них не затратно. И эти изменения с 1 марта вступают в силу.

- Я думаю, это тоже будет очень востребовано, особенно у нас в регионе.

О.Р.: Востребовано. И вопросов много, и даже по практике, которую мы уже сегодня наработали, были попытки регистрации, постановки на учет таких домов ранее, но, к сожалению, это были всегда отказные заявления.

- Это что касается следующего года. Мы еще не поговорили о приватизации земель в населенных пунктах, которые считаются особо охраняемыми природными территориями, Марина Александровна.

М.Б.: Я начну с той части как, а Олеся Евгеньевна уже правовую часть. Потому что регистрация все-таки не наша функция. Разрешается приватизация, закон принят, допускающий приватизацию земель населенных пунктов, расположенных в национальных парках и на особо охраняемых природных территориях. За исключением заповедников. У нас с вами, конечно, прецедент – это Себежский национальный парк. Все мы об этом знали, неоднократно слышали, не один год. Почему оборот недвижимости невозможен никакой – ни в аренду, ни в наследство передать, ни приватизировать. Соответственно, федеральный закон разрешил приватизацию земель нацпарков. Обращу сразу внимание, что на этой территории нет теперь требований к изменению границ территорий и нацпарков. Есть требования к внесению в Единый государственный реестр недвижимости границ населенных пунктов, которые на этих территориях. Границы должны быть внесены, чтобы оборот недвижимости случился, приняты, разработаны правила землепользования и застройки, которые должны быть согласованы, если это подведомственное на федеральном уровне, это ООПТ если региональное, значит на региональном уровне. Отметить хочу, что у нас с вами в Себежском национальном парке сельское поселение Себежское, городское поселение Себеж и городское поселение Сосновый Бор. В сельское поселение Себежское входит еще 157 населенных пунктов, в Себеж – 68, в Сосновый Бор – 28. На сегодняшний день границы внесены только по деревне Угоринка. Все. Остальное предстоит работать.

- Сложно это…

М.Б.: Это не то что сложно, это рабочий процесс, который необходимо делать и учитывать. Это не просто так – закон приняли, соответственно, все, шлагбаум открыт, все побежали. Есть работы, которые необходимо провести. Чтобы дальше уже спокойно жить. Оформлять все сделки, передавать наследство, заключать договоры аренды и так далее и тому подобное.

О.Р.: Я дополню. Сам 505-й Федеральный закон разрешил приватизацию земли в населенных пунктах, которые вошли в состав особо охраняемых территорий. А вопрос, о котором говорила Марина Александровна, по поводу внесения сведений о границах этих населенных пунктов, он важен для того, чтобы определить орган, уполномоченный на распоряжение такими земельными участками. Изначально, когда мы говорили о моратории оборота таких земельных участков, речь шла почему? Потому что особо охраняемые территории, отнесенные законом к таковым, являются исключительно федеральной собственностью и ограничены были в обороте. 505-й Федеральный закон говорит о том, что если это населенный пункт в составе особо охраняемой территории, то да, под объектами недвижимого имущества необходимо, чтобы граждане могли воспользоваться и оформить земельные участки. Это оформление допустимо уже сегодня, но здесь речь идет об органе, который будет его предоставлять, готовить документы для заявителя. Как только внесутся границы населенных пунктов в ЕГРН, с этого момента уполномоченный орган будет предоставлять такие земельные участки уже под объектами гражданам.

- Как думаете, насколько процесс это такой…

О.Р.: А процесс идет. Проблем нет, они предоставляются и сейчас, только на сегодняшний день это предоставляется Росимуществом.

- Каких-то задержек, сложностей не будет, что это потом, на следующий год откладывается история с оформлением…

М.Б.: Оформление есть, мы как раз с Олесей Евгеньевной говорим о том, что чем быстрее полномочия передадутся… Сами понимаете, что такое Российская Федерация и какой там объем. И при условии внесения границ – пожалуйста, уже, уже не нужны дополнительные согласования, это спускается все на уровень, который нам с вами очень удобен, - на уровень муниципалитета, если областная – то это областная администрация.

- Спасибо большое. Коллеги, есть какие-то дополнительные вопросы нашим гостям? Что-то уточнить? Я думаю, что вы достаточно исчерпывающе рассказали, и интересные цифры, конечно. И у меня последний вопрос: есть ли какая-то обратная связь от граждан, которые бы сказали, что эти все законы, которые были приняты, упростили их жизнь? Действия и с недвижимостью, и с землей. Я понимаю, цифры показывают уже сами, что это стало проще, потому что происходит больше сделок, а вот к вам обращаются граждане, говорят: да, действительно, это все прекрасно?

О.Р.: Вы правильно говорите, в первую очередь о благодарности граждан говорят цифры. Еще мы не затронули этот вопрос, но он такой большой, объемный, это работа, реализация на территории нашего субъекта 518-го Федерального закона о выявлении правообладателей ранее учтенных объектов. У нас есть объекты недвижимости в реестре, но мы не знаем, кому они принадлежат. Эту работу мы проводим сейчас совместно с органами местного самоуправления, каждый орган получил перечень таких объектов, с ними работает, выявляя правообладателей, внося эти сведения. Даны были полномочия органам местного самоуправления такие действия производить, но параллельно еще были внесены изменения в Налоговый кодекс, в котором была отменена государственная пошлина за подтверждение ранее возникших прав для граждан. Если есть документы, изданные до принятия закона о регистрации, до 1998 года, эти права считаются действующими, их переоформлять не требовалось никогда, за исключением если ты проводишь какую-то сделку, то должен был подтвердить это право. Но за такое действие взималась государственная пошлина. В уменьшенном размере, но она была. На сегодняшний день эта пошлина отменена. Так вот, воспользовавшись этой льготной, бесплатной регистрацией права, за истекший период у нас больше 4,5 тысячи зарегистрировано прав на такие объекты. Да, кто-то скажет: ну, отменили и отменили. Вы сами прекрасно понимаете, что ранее возникшие права – это выданные до 1998 года документы, то есть они принадлежат правообладателям, возраст которых на сегодняшний день как минимум пенсионный. Соответственно, для них даже тысяча рублей государственной пошлины – это существенные траты при оформлении объектов. Тем более если это вынужденная мера. Эта отмена госпошлины позволила бабушкам, дедушкам подтвердить свое право для того, чтобы потом спокойно либо уже сейчас распорядиться объектом недвижимого имущества, либо не создать в будущем проблем своим наследникам при оформлении прав. Потому что когда об этом праве есть запись в реестре, это защищает не только тебя как собственника объекта недвижимого имущества и твои права, но в последующем это защищает права твоих же наследников.

М.Б.: Я бы хотела еще добавить про благодарные отзывы. Касаемо той же самой электронной регистрации, предоставления сведений в электронном виде, у нас, как всем известно, уже 3 года школа электронных услуг на площадке Кадастровой палаты. Так вот, я хочу сказать, что количество людей, приходящих к нам за тем, чтобы мы объяснили, показали, рассказали, как это делается, не уменьшается. И как раз-таки при таком контакте ты видишь и слышишь. Приходят не только физические лица, у нас есть и представители юрлиц. Обучали мы также и органы власти, и сейчас в режиме онлайн все это делается. Когда к тебе приходит человек и когда он видит, что на самом деле нет ничего сложного, и ты обладаешь… Вплоть до того, что сотрудники их учат пользоваться сервисом публичной кадастровой карты, разными способами запрашивать сведения, потому что на сегодняшний день это либо через официальный сайт Росреестра, либо через отсылку кадастровой палаты тоже сервис, где на сегодняшний день все это с примерами. Пока человек разбирается, а в тестовом режиме он мог запросить самые элементарные сведения, кадастровую стоимость, они приходят в течение 20 минут. Пока он еще обучается, а ему уже на электронную почту все пришло. На самом деле, в электронике, переходим на все, плюс очень большой, особенно для бизнеса, которому надо сегодня, вчера, позавчера это.

- Как правильно сказала Олеся Евгеньевна, ритм жизни совершенно поменялся, и все должно быть сегодня, здесь и сейчас. Спасибо большое, Олеся Евгеньевна, спасибо, Марина Александровна, что пришли к нам, рассказали об этом, лишний раз напомнили нашим гражданам, что они могут воспользоваться этими услугами, гораздо проще которые стали за последние годы. Еще раз спасибо, желаю вам хорошего следующего года, успехов в работе и, наверное, предновогоднего настроения.

О.Р., М.Б.: Спасибо, и вам также!

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