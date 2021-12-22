Звания «Заслуженный строитель» и «Заслуженный работник ЖКХ» появятся в Псковской области

15:01, 22 декабря 2021, ПАИ

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Звания «Заслуженный строитель» и «Заслуженный работник ЖКХ» появятся в Псковской области. Соответствующий проект закона Псковской области «О внесении изменений в Закон Псковской области «О наградах Псковской области» рассмотрел 22 декабря комитет Псковского областного собрания по законодательству и местному самоуправлению.

Перед депутатами выступил председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Серега Грахов, который отметил важность вопроса. «Сфера строительства и ЖКХ напрямую связана с каждым из нас, и от качества предоставляемых услуг в этой сфере складывается мнение о регионе. В Псковской области отсутствуют звания «Заслуженный строитель» и «Заслуженный работник ЖКХ», тогда как в других регионах такие награды есть», - отметил Сергей Грахов.

Он отметил, что вручение звания предусматривает также нагрудный знак, удостовернеие и премия в размер 25 тысяч рублей. «В год этими званиями будут награждаться не более 10 человек», - уточнил Сергей Грахов.

По его словам, звания не будут элитарными, награждать будут простых рабочих. «Сфера испытывает катастрофический дефицит в кадрах и воспитание молодых ребят-девчат является неотъемлемой частью работы здесь, а также внедрение передового опыта, механизация и автоматизация производства. За всё это необходимо поощрять», - уверен Сергей Грахов.

Депутата рекомендовали внести законопроект на сессию 23 декабря.