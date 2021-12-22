В Псковской области продлят срок подачи документов для желающих попасть в Молодежный парламент

15:27, 22 декабря 2021, ПАИ

Члены комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания поддержали законопроект о внесении изменений в положение о Молодежном парламенте при региональном парламенте. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с заседания комитета 22 декабря.

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко рассказал, что предлагается продлить срок подачи документов для участия в конкурсе по отбору членов Молодежного парламента на будущий созыв. По его словам, молодые люди в отведенный период с задачей не справились. Спикер добавил, что процедура отбора должна быть честной и конкурентной.

Виктор Остренко уточнил, что все заявки были поданы в срок, но есть нюансы с пакетом документов - молодым людям нужно больше времени, чтобы подготовить качественные заявки. Он также выразил пожелание, чтобы конкурс был более конкурентным.

Сформировать новый состав Молодежного парламента предполагается не позднее 1 марта 2022 года.