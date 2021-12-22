100 книг передало ПАИ Великолукскому медицинскому колледжу

16:09, 22 декабря 2021, ПАИ

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100 экземпляров подарочных изданий классической литературы передало Псковское агентство информации Великолукскому медицинскому колледжу.

Псковское агентство информации приняло решение передать книги, выпущенные издательством «Комсомольская правда», для пополнения библиотечного фонда медучреждений Псковской области. Пациенты медучреждений смогут скрасить свой досуг с помощью книг о живописи, сборников стихов, произведений русской классики и собраний зарубежных авторов. Каждую книгу сопровождает наклейка с пожеланиями скорейшего выздоровления.

На данный момент книги переданы Псковской городской поликлинике, Псковской детской областной больнице и ряду других медучреждений.