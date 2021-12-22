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Общество

Центр добровольчества открылся в Стругах Красных

В Стругах Красных открылся центр поддержки и развития добровольчества. Он расположился в здании районного Дома культуры, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Появление такой общественной площадки в муниципалитете стало возможным благодаря реализации регионального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование».

Центр будет осуществлять комплекс консультационных и методических услуг в сфере добровольческой деятельности. Сюда смогут обратиться все желающие, имеющие намерения воплотить в жизнь свои идеи или уже готовые проекты. Одновременно организация станет пространством для неформального общения единомышленников.

Руководитель регионального ресурсного центра Псковской области Михаил Васильев и глава Стругокрасненского района Александр Волков подписали соглашение о сотрудничестве, развитии добровольчества в муниципалитете и участии волонтеров и жителей в совместных акциях.

Центр поддержки и развития добровольчества оснащен всем необходимым для комфортной работы волонтёров и организаторов волонтерского движения. Он включает несколько зон и рабочих пространств. Например, есть зона гостеприимства, доступная для проведения мастер-классов, встреч и других мероприятий.

Напомним, в августе-сентябре 2021 года муниципальные центры добровольчества были открыты в Пыталовском, Себежском, Невельском и Псковском районах. Планируется, что в общей сложности до конца года в регионе будут открыты 16 волонтёрских центров. Это стало возможным благодаря победе Псковской области в 2020 году во всероссийском конкурсе «Регион добрых дел». На развитие инфраструктуры поддержки добровольчества регион получил федеральную поддержку в размере около 7,5 млн рублей.

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Центр добровольчества открылся в Стругах Красных

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