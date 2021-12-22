До -15 градусов упадёт температура в Псковской области предстоящей ночью

15:55, 22 декабря 2021, ПАИ

23 декабря в Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, пройдет небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном ГУ МЧС.

Будет дуть южный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду. Температура по области: ночью -15…-10 градусов, днем -9…-4 градуса.

Атмосферное давление ниже нормы.