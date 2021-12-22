Проект студентов ПсковГУ признан лучшим на всероссийском конкурсе

15:58, 22 декабря 2021, ПАИ

Студентки Института гуманитарных наук и языковых коммуникаций ПсковГУ Дарья Орлова и Анастасия Скрипкина, представляющие вуз на конкурсе «Лучшие практики организации работы студенческих патриотических клубов ООВО», стали лучшими в номинации «Реализация лучшей образовательной практики». Торжественная церемония награждения победителей состоялась в Ростове-на-Дону. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.



Проект «Мы помним», принесший победу студентам университета, направлен на развитие патриотизма в студенческом сообществе и организацию ряда благотворительных акций.



Основная цель конкурса — выявление и анализ наиболее эффективных практик деятельности студенческих патриотических клубов в высших образовательных учреждениях, передача лучшего опыта наиболее успешной организации работы студенческих патриотических клубов, определение лидеров студенческих патриотических клубов в ООВО, а также привлечение внимания государства и общества к вопросам развития системы патриотического воспитания студенческой молодежи.



Организаторами конкурса выступили Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Ассоциация студенческих патриотических клубов «Я горжусь» и Российский Союз Молодежи.



С приветственным словом к участникам обратился директор Департамента государственной молодежной политики и воспитательной деятельности Министерства науки и высшего образования Российской Федерации Денис Аширов. Он подчеркнул высокий уровень проектов и важность патриотической и общественной деятельности ребят, а также пожелал успехов в реализации задуманного и выразил готовность помогать в предстоящих проектах.



На площадке конкурса собрались делегации из 46 образовательных организаций. Более 300 конкурсантов в течение трёх дней представили 57 конкурсных проектов, которые нашли свою реализацию в 23 регионах России.



Мероприятие проводилось в рамках реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование», а также в рамках реализации единого сквозного календарного плана мероприятий Ассоциации студенческих патриотических клубов «Я горжусь».