Представители псковских продовольственных брендов отмечены дипломами Минсельхоза

16:10, 22 декабря 2021, ПАИ

22 декабря в администрации Псковской области состоялось награждение призёров и участников II Всероссийского конкурса «Вкусы России», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации.

Председатель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Николай Романов вручил дипломы от Министерства сельского хозяйства РФ участникам конкурса – представителям брендов «Печерский пряник», «Псковские кокоры», «Изборская черная соль», «Псковский иван-чай», «Столбушинский сбитень», «Старобуригские вяленые огурцы», «Псковские заедки».

Напомним, последние три бренда вошли в первую десятку по итогам работы экспертной комиссии Минсельхоза. Столбушинский сбитень отмечен в номинации «На всю страну», старобуригские вяленые огурцы признаны лучшими в номинации «Вкус из глубинки». А гастрономической находкой конкурса стали псковские заедки.

Николай Романов отметил, что конкурс даёт возможность заявить о своих продуктах на всю страну. «Вы очень достойно представили регион на всероссийском мероприятии. Приятно, что экспертами высоко отмечен не только постоянный партнёр Псковской области – «Столбушинский продукт». В линейке наших брендов заслуженное место заняли и «Псковские кокоры», и «Старобуригские вяленые огурцы», – отметил председатель профильного комитета и рассказал, что список участников от региона в конкурсе следующего года будет расширен.

Ежегодный конкурс «Вкусы России» проводится с целью популяризации региональных брендов питания и поддержки малого агробизнеса. В этом году на мероприятии было представлено свыше 700 видов продукции со всей страны.