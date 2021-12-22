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Общество

Почти 90 млн рублей получит Псковская область на поддержку лечебных учреждений

Псковская область получит 89 млн рублей на поддержку лечебных учреждений, которые осуществляют лечение пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Распоряжение о выделении средств подписал председатель Правительства России Михаил Мишустин, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации.

Финансирование пойдёт на ремонт и замену оборудования, которое используется при лечении заболевших COVID-19, закупку расходных материалов, а также средств индивидуальной защиты для медицинского персонала. Источник финансирования – резервный фонд Правительства РФ.

Всего дотации поступят в 54 региона. Общий объём поддержки составит 10 млрд рублей.

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