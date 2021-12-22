Более 25 тысяч человек заболели COVID-19 в России за сутки
За последние сутки в России выявлено 25 264 новых случая заболевания коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
21 декабря в стране зафиксировано 1 020 летальных исходов от COVID-19. За сутки в России полностью выздоровели от коронавируса 42 322 человека.
Всего по состоянию на 22 декабря в России выявлены 10 292 983 случая заболевания коронавирусом, 9 097 521 человек выздоровел, 300 269 – умерло.
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