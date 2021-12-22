Более 25 тысяч человек заболели COVID-19 в России за сутки

16:34, 22 декабря 2021, ПАИ

За последние сутки в России выявлено 25 264 новых случая заболевания коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

21 декабря в стране зафиксировано 1 020 летальных исходов от COVID-19. За сутки в России полностью выздоровели от коронавируса 42 322 человека.

Всего по состоянию на 22 декабря в России выявлены 10 292 983 случая заболевания коронавирусом, 9 097 521 человек выздоровел, 300 269 – умерло.