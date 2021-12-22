Ещё в одной школе Великих Лук введены ограничительные мероприятия по ОРВИ
Ещё в одной школе Великих Лук введены ограничительные мероприятия по ОРВИ, сообщили в официальном Telegram-канале региона.
Ученики Кадетской средней школы переведены на дистанционное обучение.
При этом отменены ограничения в Пустошкинском центре образования, дети продолжают обучение в обычном режиме.
Всего по состоянию на 22 декабря в регионе четыре образовательных учреждениях переведены на дистант из-за ОРВИ, три из них находятся в Великих Луках.
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