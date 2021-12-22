Зимние каникулы - весело и полезно

17:09, 22 декабря 2021, ПАИ

В условиях современной жизни знать иностранный язык так же важно, как родной. Именно по этой причине многие взрослые хотят, чтобы дети учили его не только в течение года, но и подтягивали на каникулах. Вот почему многие ориентированы на языковые лагеря. Особенно востребован лингвистическо-приключенческий центр «Планета английского» https://vlagere.ru/camp/planeta-angliyskogo-podmoskove/. Являясь официальным представителем сети школ Великобритании в РФ, мы продолжаем проводить практики с носителями языка в креативных проектах, а также специально разработанные методистами личностные тренинги. Последние направлены на то, чтобы выработать в детях умение управлять пространством и временем, а также стать успешным в будущем.

К вопросу об особенностях обучения

1. Полное погружение в языковую среду – за смену проводится 72 часа результативного английского.

2. Занятия с носителями языка вне процесса обучения – как правило, это мероприятия на английском и режимные моменты.

3. Программа «Трамплин в будущее», которую предложил Институт непрерывного образования, разработана для того, чтобы помочь детям стать целеустремленными, смелыми и готовыми учиться строить светлое будущее.

4. Шведский стол – в меню входит пятиразовое питание из свежих, полезных и экологических продуктов.

5. Режим оздоровления и верховая езда – все вместе это способствует укреплению иммунной системы.

6. Приключения с высокой долей адреналина обеспечивает Панда-Парк.

7. Вместительные и комфортабельные номера с хорошим ремонтом.

8. Полезные и яркие тематические направления из коллекции «Шедевры Доброй Англии».

9. Плавание с теплым переходом.

10. Развлечения, направленные на сплочение коллектива, многочисленные шоу и раскрытие потенциала.

11. Игры на сплочение коллектива, шоу-программы и раскрытие творческого потенциала.

12. Квесты приключенческого характера, где каждый ребёнок имеет возможность получить сверхспособности.

Рассматривая такой вариант для времяпрепровождения ребёнка, нужно понимать, что лингвистические лагеря работают по принципу multi activity. Это говорит о том, что они ориентированы преимущественно на универсальность обучения и отдых. То есть, с одной стороны, это языковые программы, с другой – спорт, творчество, развлечения и прогулки по местным окрестностям.

Если есть вопросы, по ним всегда можно связаться с представителями лагеря.