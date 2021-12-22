На станции по борьбе с болезнями животных в Бежаницком районе хранились просроченные лекарства

17:10, 22 декабря 2021, ПАИ

Прокуратура Бежаницкого района обнаружила нарушения в работе станции по борьбе с болезнями животных по Бежаницкому, Локнянскому и Новоржевскому районам.

Как сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре, в нарушение требований действующего законодательства у учреждения отсутствовали данные учета биологических отходов и иные документы, свидетельствующие о передаче биологических отходов юридическому лицу в целях утилизации.

Также на станции допускались нарушения правил хранения лекарственных средств для ветеринарного применения с истекающим сроком годности. Учет лекарственных средств и препаратов не осуществлялся, не заполнялись журналы учета температурного режима холодильников и влажности воздуха. Кроме того, в помещении станции, предназначенном для осмотра животных, обнаружены лекарственные средства с истекшими сроками годности.

Для устранения выявленных нарушений законодательства прокуратурой Бежаницкого района в адрес начальника станции внесено представление, которое находится на рассмотрении.