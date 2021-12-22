Псковские депутаты поддержали инициативу алтайских коллег о поддержке малого и среднего бизнеса

17:29, 22 декабря 2021, ПАИ

Комитет по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Псковского областного собрания поддержал обращение Алтайского краевого Законодательного Собрания в Правительство Российской Федерации об оказании дополнительных мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в условиях ухудшения ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с заседания комитета 22 декабря.

Председатель комитета Александр Козлов рассказал, что к псковским депутатам обратились коллеги из Алтая. Эксперты определили перечень отраслей в российской экономике, которым требуется помощь в случае ухудшения ситуации с коронавирусом. Предлагается расширить его сферой торговли бытовыми изделиями, культурно-развлекательной торговли, аренды недвижимого имущества. Инициаторы обращения просят предоставлять субсидии, принять программы предоставления льготных кредитов, ввести до марта отсрочки по налогам за 3 и 4 квартал 2021 года. Инициатива разумная, по словам Андрея Козлова, в Псковской области тоже есть такие предприниматели, которые оказались в подобных условиях.