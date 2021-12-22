Журналист ПАИ примет участие в большой пресс-конференции с Владимиром Путиным

17:56, 22 декабря 2021, ПАИ

Журналист Псковского агентства информации Надежда Назаренко примет участие в большой пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным.

«Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина даёт возможность регионам не только задать ключевые вопросы, обозначить свои болевые точки, но и решить социально значимые проблемы. По каждой теме Владимир Путин предлагает конкретные пути решения. Именно поэтому каждый год встречу с главой государства с нетерпением ждут не только журналисты, но и все российские граждане. Надеемся, что и нам в этом году удастся озвучить президенту важную для Псковской области тему», – отметила руководитель Медиацентра ПАИ Надежда Назаренко, которая отправится на встречу с президентом в Москву.

Пресс-конференция Владимира Путина состоится 23 декабря в 12:00 (по московскому времени) в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве. В этом году из-за эпидемиологической обстановки количество приглашенных журналистов сокращено вдвое.

Нынешняя большая пресс-конференция Владимира Путина – 17-я по счёту. В последние годы пресс-конференции президента длились более четырёх часов. До начала пандемии в них участвовало свыше тысячи представителей СМИ. В 2020 году из-за противоэпидемических ограничений глава государства отвечал на вопросы журналистов удаленно из своей резиденции в Ново-Огарево.