В Пскове из-за ДТП на круговом движении перекрёстка улиц Инженерная - Индустриальная затруднено движение

18:14, 22 декабря 2021, ПАИ

В Пскове произошло столкновение легкого автомобиля Chevrolet Lacetti и автобуса. ДТП произошло на круговом движения ул. Инженерная и Ул. Индустриальная. Как сообщает корреспондент ПАИ, по предварительным данным виновницей аварии является женщина за рулём Chevrolet. На месте работают пожарные подразделения. Пострадавших нет. На данном участке затруднено движение. Обстоятельства ДТП выясняются.