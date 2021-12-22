В Пскове из-за ДТП на круговом движении перекрёстка улиц Инженерная - Индустриальная затруднено движение
В Пскове произошло столкновение легкого автомобиля Chevrolet Lacetti и автобуса. ДТП произошло на круговом движения ул. Инженерная и Ул. Индустриальная. Как сообщает корреспондент ПАИ, по предварительным данным виновницей аварии является женщина за рулём Chevrolet. На месте работают пожарные подразделения. Пострадавших нет. На данном участке затруднено движение. Обстоятельства ДТП выясняются.
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