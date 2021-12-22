23 декабря на улице Белинского в Пскове ограничат автомобильное движение
23 декабря с 9:00 до 18:00 вводятся ограничения для движения автотранспорта на улице Белинского в районе дома №72 (участок от улицы Труда до улицы Олега Кошевого) в связи с проведением аварийных работ на водопроводных сетях. Об этом сообщили в Управлении Госавтоинспеуции Псковской области.
Просим учесть эту информацию при планировании поездок и заранее выбирать пути объезда. При движении просим обращать особое внимание на существующую схему организации движения и неукоснительно выполнять требования дорожных знаков.
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