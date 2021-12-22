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Общество

Госдума освободила владельцев машин от обязательного техосмотра

По новому закону, если автомобиль используется в частных целях, техосмотр можно не проходить. Фото с сайта Госдумы РФ

Депутаты Государственной Думы приняли в третьем чтении поправки в законодательство об отмене обязательного технического осмотра для транспортных средств, принадлежащих физическим лицам. Об этом сообщается на сайте государственного законодательного органа.

Законом отменяется «обязательное прохождение технического осмотра легковых автомобилей и мототранспортных средств, принадлежащих на праве собственности физическим лицам и используемых ими исключительно в личных целях». При этом указанные лица вправе обращаться за проведением технического осмотра по своему желанию.

«Штрафовать тех, кто использует транспорт в личных целях и не имеет диагностической карты, не должны», — писал в своём Telegram-канале председатель ГД Вячеслав Володин.

При этом техосмотр остаётся обязательным для такси, автобусов и грузовиков. Также он по‑прежнему необходим для легковых автомобилей или мотоциклов старше четырёх лет в случаях их постановки на учёт, смены владельца или изменения конструкции транспортного средства.

«Это решение облегчит жизнь многим автовладельцам. Речь идёт примерно о 50 млн транспортных средств. Для участвующих в перевозках автобусов, грузовиков и такси ничего не изменится: в целях безопасности пассажиров и других участников дорожного движения они, как и прежде, будут обязаны проходить техосмотр. Эта процедура также сохранится и в отношении автомобилей и мотоциклов старше четырёх лет при их продаже и регистрации», — подчеркнул Вячеслав Володин.

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