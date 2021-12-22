В Великих Луках определили лучших спортсменов и тренеров 2021 года
21 декабря в Великих Луках состоялась церемония награждения спортсменов, добившихся лучших спортивных результатов в уходящем году, и их тренеров. Несколько лет подряд постановлением администрации города объявляется смотр-конкурс, в ходе которого определяются лучший спортсмен, лучшая спортивная команда и лучший тренер города Великие Луки. Об этом событии сообщил сайт Луки.ру.
Поздравить номинантов пришли исполняющий полномочия главы города Великие Луки Сергей Гусев, глава городской администрации Андрей Беляев и председатель комитета по физической культуре и спорту Администрации города Евгений Цацко.
Развитие спорта является одним из приоритетных направлений политики городской власти, об этом в своей приветственной речи от имени главы Великих Лук Николая Козловского говорил Сергей Гусев.
«Городская спортивная инфраструктура прирастает новыми объектами, во дворах появляются воркаут площадки, где физической культурой и спортом могут заниматься все желающие. Мы поддерживаем спортсменов, достигших хороших результатов на соревнованиях разного уровня, и сегодняшняя церемония является ярким тому доказательством»,
— подчеркнул и.п. главы города.
В этом году звание «Лучший спортсмен года» присвоено пятнадцати великолучанам:
1. Андрей Лопатенков — воспитанник детско-юношеской спортивной школы «Атлетика». У Андрея первый спортивный разряд по легкой атлетике. Он является неоднократным победителем чемпионата и первенства Северо-Западного федерального округа России по легкой атлетике и областной Спартакиады учащихся.
2. Алёна Савунова — воспитанница детско-юношеской спортивной школы «Олимпия». Алёна является кандидатом в мастера спорта России по плаванию. На сегодняшний день она также является действующим чемпионом России по зимнему спортивному плаванию, рекордсменкой мира и неоднократным победителем и призёром всероссийских, международных, региональных, областных, городских соревнований по плаванию.
3. Анастасия Слесарева — воспитанница детско-юношеской спортивной школы «Олимпия». Настя в текущем году выполнила норматив кандидата в мастера спорта по велосипедному спорту. Является неоднократным победителем и призером всероссийских, региональных, областных и городских соревнований по велосипедному спорту.
4. Софья Рубенкова — воспитанница детско-юношеской спортивной школы «Атлетика». У Софьи первый спортивный разряд по легкой атлетике. Является сильнейшей спортсменкой Псковской области и Северо-Западного федерального округа в беге на 800 метров. Достойно представляет Псковскую область на соревнованиях всероссийского уровня.
5. Ксения Богданова — воспитанница детско-юношеской спортивной школы «Атлетика». Ксения входит в состав сборной Псковской области и города Великие Луки по легкой атлетике. Благодаря многолетним тренировкам и трудолюбию Ксения выполнила первый разряд. Она является неоднократным победителем и призером чемпионатов и первенств СЗФО России, межрегиональных и областных соревнований по легкой атлетике.
6. Иван Веретенников — воспитанник спортивной школы олимпийского резерва «Экспресс». В 2021 году Ивану присвоено спортивное звание «Мастер спорта России» по смешанному боевому единоборству. Занял второе место в первенстве Европы по смешанному боевому единоборству в городе Казани.
7. Екатерина Веселова — воспитанница детско-юношеской спортивной школы «Олимпия». Катя в текущем году выполнила спортивный разряд кандидата в мастера спорта по велосипедному спорту. Является неоднократным победителем и призёром всероссийских, региональных, областных и городских соревнований по плаванию.
8. Никита Ганченков — воспитанник спортивной школы олимпийского резерва «Экспресс». Никита является неоднократным победителем и призёром региональных, областных и городских соревнований по боксу.
9. Наталья Ильина — студентка Великолукской государственной академии физической культуры и спорта. Наталья имеет первый спортивный разряд и вторую судейскую категорию по легкой атлетике. Является членом сборной команды Псковской области, неоднократным победителем и призёром Северо-Западного федерального округа по легкой атлетике.
10. Ирина Толкачева — студентка Великолукской государственной академии физической культуры и спорта. Выполнила спортивный разряд кандидата в мастера спорта по легкой атлетике в беге на 400 и 800 метров. Является победителем и призером чемпионата и первенства Северо-Западного федерального округа по легкой атлетике, многократным победителем и призёром чемпионата и первенства Псковской области.
11. Екатерина Корнева — воспитанница Центра спортивной подготовки. Екатерина имеет спортивное звание «Мастера спорта России» по стрельбе из лука, является членом молодёжной сборной России. Призёр и победитель чемпионата и первенства России по стрельбе из лука.
12. Максим Курмелёв — студент Великолукской государственной академии физической культуры и спорта. Максим входит в состав сборной команды города и Псковской области по легкой атлетике, имеет разряд кандидата в мастера спорта России по прыжкам в высоту и первый спортивный разряд по десятиборью. Шестикратный чемпион и призер Северо-Западного федерального округа, призер областных и международных соревнований по легкой атлетике.
13. Максим Ширинов — воспитанник спортивной школы олимпийского резерва «Экспресс». Максим имеет разряд кандидата в мастера спорта России по смешанному боевому единоборству. Призер Первенства мира по смешанному боевому единоборству, победитель чемпионатов Северо-Западного федерального округа, межрегиональных и муниципальных соревнований.
14. Ника Снеткова — воспитанница Центра спортивной подготовки. Ника имеет спортивное звание «Мастер спорта России» по стрельбе из лука, является членом молодёжной сборной России, призёром Первенства мира и победителем Чемпионата и первенства России по стрельбе из лука.
15. Анатолий Зражв — является многократным победителем и призёром Чемпионатов и Кубков России по плаванию. В текущем году стал победителем Чемпионата России по плаванию и победителем Кубка России по плаванию.
В 2021 году «Лучшими тренерами» стали 12 великолучан:
1. Екатерина Поташенкова — тренер-преподаватель по легкой атлетике детско-юношеской спортивной школы «Атлетика». Её учащиеся являются неоднократными победителями и призёрами первенств и чемпионатов Северо-Западного федерального округа России по лёгкой атлетике, открытых межрегиональных турниров городов России, всероссийских турниров по легкой атлетике.
2. Алевтина Шолохова — тренер-преподаватель высшей категории детско-юношеской спортивной школы «Атлетика» по спортивной аэробике. За 2021 год подготовила Мастера спорта России и пятерых кандидатов в мастера спорта России. Её воспитанники входят в состав сборной Псковской области по спортивной аэробике и являются неоднократными победителями и призёрами первенств и чемпионатов Псковской области, первенств Северо-Западного федерального округа России, всероссийских турниров по спортивной аэробике.
3. Алёна Богданова — тренер высшей категории детско-юношеской спортивной школы «Атлетика» по легкой атлетике. Имеет звание кандидата в мастера спорта по легкой атлетике, входит в основной состав сборной области по легкой атлетике. Её учащиеся регулярно занимают призовые места на городских и областных соревнованиях, являются неоднократными победителями и призёрами первенств и чемпионатов Северо-Западного федерального округа России по лёгкой атлетике.
4. Андрей Ткаченко — тренер по смешанному боевому единоборству спортивной школы олимпийского резерва «Экспресс». Его ученики являются постоянными призерами областных, международных, межрегиональных, всероссийских чемпионатов Европы и мира.
5. Иван Пискунов — тренер-преподаватель детско-юношеской спортивной школы «Атлетика». Под его руководством учащиеся регулярно занимают призовые места на городских и областных соревнованиях, являются неоднократными победителями и призёрами первенств и чемпионатов Северо-Западного федерального округа России по лёгкой атлетике. Иван Васильевич является председателем Городской федерации по легкой атлетике. Имеет первую судейскую и высшую тренерскую категорию.
6. Марина Орлова — тренер-преподаватель по плаванию детско-юношеской спортивной школы «Олимпия». В своей деятельности Марина Александровна активно использует новейшие технологии обучения плаванию. Ежегодно приглашается на спортивные сборы в качестве тренера Академией спорта города Москвы. Подготовила чемпионку России по зимнему спортивному плаванию, рекордсменку мира и неоднократного победителя и призёра всероссийских, международных, региональных, областных, городских соревнований по плаванию.
7. Дмитрий Фазанов — тренер высшей категории спортивной школы «Олимп». Дмитрий Александрович является мастером спорта России. Его воспитанники — неоднократные победители и призеры первенств и кубков России.
8. Виталий Андреев — заслуженный работник физической культуры России, заслуженный тренер России, мастер спорта СССР. Его воспитанники — постоянные победители чемпионатов и первенств России по стрельбе из лука и призеры первенства мира по стрельбе из лука, которое проходило в Польше.
9. Кира Андреева — тренер первой категории, мастер спорта международного класса России по стрельбе из лука. Её воспитанники занимают призовые места на соревнованиях всероссийского, европейского и мирового уровней.
10. Валерий Ершов — тренер по легкой атлетике Великолукской государственной академии физической культуры и спорта. Его воспитанники регулярно принимают участие в чемпионатах и первенствах Псковской области, Северо-Западного федерального округа России, а также являются призерами и победителями всероссийских и международных соревнований.
11. Юлия Горбачкова — тренер-преподаватель по спортивной гимнастике детско-юношеской спортивной школы «Атлетика». Обучающиеся Юлии Александровны входят в состав сборной Псковской области по спортивной гимнастике и являются неоднократными победителями и призерами первенств и чемпионатов Псковской области, первенства Северо-Западного федерального округа, всероссийских турниров по спортивной гимнастике. За 2021 год подготовила двух кандидатов в мастера спорта и двух спортсменов 1-го спортивного разряда.
12. Андрей Тимофеев — тренер по смешанному боевому единоборству спортивной школы олимпийского резерва «Экспресс». Его ученики являются постоянными призерами областных, международных, межрегиональных, всероссийских чемпионатов, а также чемпионатов Европы и мира.
В номинации «Лучшая спортивная сборная команда года города Великие Луки» в 2021 году были отмечены три команды:
1. Баскетбольная команда девушек спортивной школы олимпийского резерва «Экспресс». Команда является победителем первенства Псковской области и 13-ой областной Спартакиады учащихся. Тренирует команду Татьяна Облецова.
2. Футбольная команда «Экспресс-2011» спортивной школы олимпийского резерва «Экспресс», тренирующаяся под руководством Сергея Грабаздина. Команда является победителем турнира «Золотой мяч» по мини-футболу, призёром Всероссийских соревнований «Загрузи себя футболом» и Кубка международного детского центра «Компьютерия» по мини-футболу.
3. Женская сборная команда города Великие Луки по баскетболу, которая тренируется под руководством Татьяны Облецовой. Команда является победителями чемпионатов Псковской области по баскетболу, многократными призерами северо-западных соревнований по баскетболу, постоянными победителями областных соревнований среди студенческих команд.
Все лауреаты были награждены грамотами, кубками и памятными подарками от местного отделения партии «Единая Россия».
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