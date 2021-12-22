Житель Псковского района получил 7 лет и 10 месяцев колонии за убийство

22:41, 22 декабря 2021, ПАИ

7 лет 10 месяцев лишения свободы будет отбывать житель Псковского района, осуждённый за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Прокурор Псковского района поддержал государственное обвинение в отношении 34-летнего псковича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, то есть убийства.

Суд установил, что вечером 2 августа 2021 года житель Псковского района в ходе массовой драки в дер. Торошино нанёс другому участнику конфликта сильный удар палкой по голове в височную область, от которого мужчина скончался на месте.

По результатам рассмотрения уголовного дела с учётом обстоятельств совершения преступления, установленных в ходе судебных заседаний, суд не установил наличие умысла об убийстве и квалифицировал действия подсудимого по ч. 4 ст. 111 УК РФ, также относящейся к категории особо тяжких преступлений. По результатам рассмотрения уголовного дела суд с учётом позиции прокурора, наличия ряда смягчающих наказание обстоятельств, в том числе явки с повинной, назначил виновному наказание в виде 7 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в ИК строгого режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.