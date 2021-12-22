Михаил Ведерников рассказал подробности о договорённостях с Алексеем Миллером

23:14, 22 декабря 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал в Instagram о своей рабочей встрече с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером.

Стороны обсудили ход реализации программы догазификации. Пока продолжаются проектно-изыскательные работы – формируется документация для десятков тысяч домовладений. Это занимает много времени, поэтому самая активная фаза подключений начнётся в следующем году. В рамках самой программы газификации магистральные газопроводы до 2025 года будут подведены во все районные центры Псковской области.

«В 2021 году возобновилась программа «Газпром – детям», в рамках которой за 3,5 месяца было построено 11 пришкольных стадионов высокого качества. Программа будет продолжена. Псковская область получит ещё 15 стадионов, в том числе самый крупный – на площадке «Электрон» в Пскове. Как я и обещал, жилой застройки на этом месте не будет, зато появится современный спортивный объект. А физкультурно-оздоровительный комплекс «Айсберг» в Великих Луках получит архитектурно-художественную подсветку. Благодарю Алексея Борисовича за значимую помощь и конструктивную поддержку Псковской области», – написал в микроблоге глава региона.