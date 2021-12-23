Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

День целителя глазных болезней наступил по народному календарю

23 декабря отмечается память мученика Мины Красноречивого, который пострадал за веру в начале IV века вместе со святыми Ермогеном и Евграфом, сообщает calend.ru.

Император Максимилиан послал Мину из Афин в Александрию, чтобы подавить волнения христиан. Однако Мина сам стал проповедовать христианскую веру, а поскольку святой был отличным оратором, то ему удалось обратить к Христу многих язычников. Тогда император направил в Александрию епарха Ермогена для суда над Миной. Ермоген, видя стойкость Мины во время пыток, и сам уверовал в Бога.

Узнав об этом, император лично прибыл в Александрию и подверг мучеников истязаниям. При этом случились многочисленные знамения, но они не вразумили язычника. Император собственноручно убил Евграфа, секретаря Мины, а самим Мине и Ермогену велел отрубить головы.

На Руси мученика Мину считали целителем глазных болезней. Существовало предание, что этот святой обладал даром чудотворения и действительно лечил людей с плохим зрением. На Руси верили, что Мина не только дает глазам физическое здоровье, но и убирает с них пелену, мешающую отличать добро от зла, а правду — от лжи.

Такое поверье связано также с тем, что со дня святого Мины день начинает прибывать — пока ещё незаметно, но верно. «Со святого Мины — тьма нас мимо», — говорили в русском народе по этому поводу и добавляли, помня о способностях святого исцелять глазные болезни: «Со святого Мины — с очей пелена».

На Мину обыкновенно произносили заговор от полуночницы — нечистой силы, которая мешает детям спать.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Какой ваш самый важный атрибут Новогодних праздников?
Проголосовать >>>

23 декабря 2021

Снежный морозный день ожидает псковичей 23 декабря
23 декабря 2021

О добрых делах и руках, растущих откуда надо, – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»
22 декабря 2021

Военные 175-го гвардейского разведбатальона помянули товарищей в псковском храме
22 декабря 2021

Михаил Ведерников рассказал подробности о договорённостях с Алексеем Миллером
22 декабря 2021

Главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко приняла участие в акции «Ёлка желаний»
22 декабря 2021

Суд в Псковской области обязал чиновников провести дороги в две деревни. В каждой из них прописано по одному жителю
22 декабря 2021

Псковская область заняла второе место в рейтинге самых читающих регионов России
22 декабря 2021

Госдума освободила владельцев машин от обязательного техосмотра

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...