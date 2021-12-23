Стереофотографии из фондов Псковского музея представлены на биеннале в Санкт-Петербурге
Стереофотографии из фондов Псковского музея-заповедника представлены на четвёртой фотобиеннале историко-архивной фотографии в Строгановском дворце Русского музея в Санкт-Петербурге. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея в Пскове.
Стереофотографии были частью архива историка, палеографа, доктора исторических наук Натальи Масленниковой. Снимки в 1910 году выполнил её дед, фотографом-любитель Василий Проскуряков. На них запечатлены виды имения графа Строганова в Волышово, где автор снимков исполнял обязанности фельдшера.
Псковский музей-заповедник также участвовал во второй и третьей фотобиеннале. На второй фотобиеннале были представлены фотографии из альбома К. И. Кампрада «Псков и его древности» 1871 г., на третьей - фотографии торжественного открытия Романовского оросительного канала в Голодной степи, 1913 г.
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