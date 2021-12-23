Минздрав зарегистрировал препарат от коронавируса «Мир-19»

08:15, 23 декабря 2021, ПАИ

Минздрав РФ зарегистрировал препарат от коронавируса «Мир-19», разработанный Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) России, сообщили в пресс-службе агентства. Об этом пишет ТАСС.

Препарат «Мир-19» предназначен для профилактики или лечения коронавирусной инфекции через ингаляционное или интраназальное введение. В сообщении отмечается, что он прекращает репликацию вируса и предотвращает самые тяжелые формы развития коронавирусной инфекции, а также пневмониты и острые респираторные дистресс-синдромы на ее фоне..

Доклинические исследования препарата показали снижение коронавирусной нагрузки в 10 раз. Утверждается, что в ходе клинических исследований доказана безопасность и эффективность препарата: он не оказывает влияния на организм человека, мишенью является именно вирус, в связи с этим не было установлено развития побочных реакций у пациентов.

Препарат исследовался и в стационаре в красной зоне у пациентов со средней степенью тяжести COVID-19, где была доказана эффективность препарата в сравнении со стандартной терапией.