Горводоканал предупредил об отключении воды в Пскове 23 декабря
23 декабря в связи с проведением ремонтных работ возможно временное отключение водоснабжения в псковских домах, сообщается в группе Горводоканала в соцсети «ВКонтакте».
Водоснабжение могут отключить по адресам:
улица Красноармейская, 27, 29;
улица Первомайская, 45.
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