Горводоканал предупредил об отключении воды в Пскове 23 декабря

09:07, 23 декабря 2021, ПАИ

23 декабря в связи с проведением ремонтных работ возможно временное отключение водоснабжения в псковских домах, сообщается в группе Горводоканала в соцсети «ВКонтакте».

Водоснабжение могут отключить по адресам:

улица Красноармейская, 27, 29;

улица Первомайская, 45.