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Общество

Провизор-технолог в Пскове может получать до 55 тысяч рублей

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob в декабре 2021 года изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Провизор-технолог» в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании SuperJob.

Наиболее востребованы на рынке труда провизоры-технологи со стажем работы от 2 лет и опытом аудита технологической документации. В Москве зарплатный максимум для провизора-технолога составляет 100 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — 90 тыс. руб., в Пскове — 55 тыс. руб. Средняя зарплата такого специалиста в городе составляет, по данным SuperJob, 40 тыс. рублей.

От 25 до 30 тыс. рублей в городе готовы платить специалисту с опытом работы до 1 года, высшим медицинским, химико-технологическим или фармацевтическим образованием, наличием действующего сертификата провизора-технолога, а также знанием нормативных требований по вопросам ведения фармацевтического производства, правил хранения лекарственных средств и изделий медицинского назначения.

От 30 до 35 тыс. рублей получают провизоры-технологи с опытом работы от одного года и навыками разработки технологической документации.

От 35 до 45 тыс. платят специалистам со стажем от 2 лет и опытом аудита технологической документации.

И самые высокие зарплаты, от 45 до 55 тыс. рублей, обещают работодатели специалистам с опытом работы провизором-технологом от 3 лет.

Среднестатистический портрет соискателя в городе представляет собой кандидат в среднем возрасте 41 года, в 90% − женщины. 98% из кандидатов имеют высшее образование, 18% готовы к переезду, 48% на момент размещения резюме не имели работы, а средний срок работы на последнем месте составляет 4,5 года.

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