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Экономика

В 2021 году доходы бюджета Псковской области выросли на 12,6%

В 2021 году доходы бюджета Псковской области выросли на 12,6%, по сравнению с 2020 годом. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая перед депутатами Псковского областного Собрания на 5-й сессии регионального парламента 23 декабря, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Глава региона отметил, что первая совместная с депутатами работа с бюджетом начиналась с показателя доходов в 24 млрд рублей. Позднее со всеми поправками эта сумма выросла до 36,3 млрд. 2020 год начался с планового показателя доходов в 34,9 млрд рублей, а закончился с цифрой уже 43,5. Текущий год начинался с 36,5 млрд, а заканчивается рекордными 49-ю млрд, что выше показателя предыдущего года на 12,6%. «Такой результат даёт последовательная, системная и, что немаловажно, ответственная работа с федеральным центром, - уверен Михаил Ведерников. - Все вместе, нашей большой региональной командой, мы добиваемся реализации поручений президента, премьера, членов федерального Правительства, особое внимание уделяя реализации национальных проектов».

Губернатор уточнил, что значительную поддержку в защите интересов региона на федеральном уровне оказывает сенатор Андрей Турчак. Помогает и владыка Тихон, по инициативе которого реализуются самые амбициозные проекты, такие как монумент «Александр Невский с дружиной». «Шаг за шагом мы последовательно формируем репутацию Псковской области как субъекта, который во что бы то ни стало держит слово и способен на выполнение сложных и масштабных задач», - заявил Михаил Ведерников. 

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