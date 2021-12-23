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Общество

Россия – общий дом: как манси отмечают Вороний день

Фото: Ирина Порунова

Одним из актуальных вопросов современного мира является формирование культуры межнационального общения. В состав России входит 85 субъектов, и потому основой сохранения и укрепления межнационального мира и согласия является культурная толерантность. Псковское агентство информации запустило проект «Россия – общий дом», в котором рассказывает псковичам о жизни и традициях различных народов, проживающих на территории России.

Псковское агентство информации выяснило, как манси отмечают главный весенний праздник Вороний день, что они готовят и какие традиции празднования сохранились по сей день.

Манси – это многочисленный народ, который проживает в основном в Ханты-Мансийском автономном округе – Югра. Их общая численность более 12 тысяч человек. Родственный народ манси – ханты, вместе их относят к обским уграм, поскольку проживают они в бассейне Оби. Прежнее название манси – вогулы. Исповедуют православие, а также свою традиционную религию.

Все обряды народов ханты и манси связаны с природой, и один из самых главных праздников – это Вороний день. Ворона считается у хантов первой птицей, которая прилетает на север после долгой зимы, когда ещё лежит снег, поэтому и отношение к ней особое. Эта птица – предвестница весны, и своим карканьем она оповещает всех о её начале. Не случайно у северного народа есть поговорка: «К нам ворона весну приносит».

Праздник этот отмечают обычно 7 апреля сразу во всех поселках и городах округа – с играми, танцами и ритуальными обрядами. В этот день ханты готовят пищу на костре, молятся духам, кланяются берёзе. На ветки березы и сейчас повязывают разноцветные лоскутки, вешают монетки, калачи и кукол.

Более того, ворона у обских угров считается покровительницей матерей и младенцев. В старину в Вороний день выгребали из детских люлек старые древесные опилки и высыпали на окраине села под пеньком. Считалось, что ворона, прилетев с юга, садится на тёплые стружки и греет лапки. Вороний день ещё называют праздником любви и встреч, ведь смысл этого праздника как раз в общении родных и близких людей, живущих далеко друг от друга. Издавна они все вместе почитали священную птицу, которая пробудила природу. Встреча после долгой зимы и темноты, ожидание радостных весенних забот – что может быть важнее для северного народа?

Больше историй о народах читайте в сюжете.

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