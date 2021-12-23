Муниципалитеты Псковской области получат дополнительно 300 млн рублей

11:15, 23 декабря 2021, ПАИ

На 5-й сессии Псковского областного Собрания 23 декабря будут рассмотрены поправки об увеличении финансовой помощи местным бюджетам в размере почти 300 млн рублей: для прохождения отопительного сезона и финансирования точечных поручений. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

В рамках бюджетного послания глава региона также рассказал, что на обеспечение сбалансированности бюджета получено 3 млрд дополнительных средств, из них 1,2 млрд поступили буквально вчера. В дорожный фонд в этом году поступило 1,7 млрд рублей. В итоге он составил 10 млрд, что позволило привести в порядок 212 км дорог местного и регионального значения.

652 млн рублей будут перенесены в расходы следующего года. Губернатор уточнил, что это те средства, которые он будет просить председателя Правительства разрешить направить на стимулирование жилищного строительства, создание 10 постов скорой медицинской помощи в районах, покупку жилья для сирот, врачей и востребованных кадров.

По решению президента дополнительные 500 млн уже направлены на закупку почти 200 единиц современного медицинского оборудования. «Завершим эту работу до конца текущего года», - уточнил Михаил Ведерников.

210 млн рублей направили на разработку проектно-сметной документации для модернизации инфраструктуры приграничных территорий, это деньги резервного фонда президента. Ещё 200 млн по отдельному решению председателя Правительства направлены на установку 48 базовых станций сотовой связи.

«Важно отметить, что многое мы делаем и вне рамок бюджета. Яркий пример программа «Газпром – детям». Буквально вчера с Алексеем Миллером мы договорились о строительстве ещё 15 пришкольных стадионов в дополнение к 11 уже построенным», - подытожил губернатор. По его словам, это был, безусловно, тяжёлый, но очевидно эффективный и результативный год.