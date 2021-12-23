Mercedes-Benz сгорел на улице Ижорского Батальона в Пскове

09:38, 23 декабря 2021, ПАИ

В Пскове на улице Ижорского Батальона сгорел автомобиль Mercedes-Benz 2007 года выпуска, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

22 декабря в 10:40 поступило сообщение о возгорании автомобиля. На место вызова направили дежурный караул пожарно-спасательной части №1 на двух автоцистернах. На тушение был подан ствол высокого давления от автоцистерны. В результате пожара в автомобиле выгорел моторный отсек. Причиной пожара стала разгерметизация топливной системы.

МЧС напоминает автомобилистам о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности, следить за исправным состоянием автомобиля, особенно обращая внимание на электропроводку. Кроме того, не следует покидать автомобиль, не отключив двигатель, в салоне всегда необходимо иметь аптечку с медикаментами, огнетушитель емкостью не менее двух литров и несинтетическую накидку.

При обнаружении первых признаков пожара немедленно сообщайте в противопожарную службу по телефонам: 01, 101 или 112.