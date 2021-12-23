Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Основные параметры бюджета на 2022 год озвучил Михаил Ведерников

Запланированные доходы бюджета Псковской области на 2022 год составляют 47,9 млрд рублей, расходы – 52 млрд. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая перед депутатами Псковского областного Собрания на 5-й сессии регионального парламента 23 декабря, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам главы региона, бюджет остаётся социально-ориентированным, более половины расходов формируют направления здравоохранения, образования и соцзащиты. Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета составят 31 млрд, что на 4,6% выше 2021 и на 20% выше 2020 года.

Уровень государственного долга на следующий год запланирован на уровне 95,7%. Это на 5% выше уровня текущего года, уточнил Михаил Ведерников.

Он рассказал, что обусловлено это тем, что бюджет спланирован с учётом привлечения коммерческого кредита на текущие расходы. «Но мы ведём с Минфином работу по оптимизации расходов и снижению долговых обязательств. Поэтому будем делать всё, чтобы скорректировать этот показатель в сторону уменьшения», - заверил губернатор.

Он отметил, что структура госдолга существенно изменилась. Если в 20-м году бюджетные кредиты занимали 21% в общей доле госдолга, то в 2021 году – уже 56%.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Какой ваш самый важный атрибут Новогодних праздников?
Проголосовать >>>

23 декабря 2021

Михаил Ведерников: Наша работа в течение года позволяет привлекать значительные дополнительные ресурсы

23 декабря 2021

Около 3 млн рублей получит Псковская область на поддержку предприятий сельского туризма
23 декабря 2021

Три новых производства запустят в ОЭЗ «Моглино» в ближайшие полгода
23 декабря 2021

В Псковской области приведут в порядок еще 223 км дорог
23 декабря 2021

6,5 млрд рублей направят на здравоохранение в Псковской области в 2022 году
23 декабря 2021

Основные параметры бюджета на 2022 год озвучил Михаил Ведерников
23 декабря 2021

Муниципалитеты Псковской области получат дополнительно 300 млн рублей

22 декабря 2021

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл переговоры с главой ПАО «Газпром» Алексеем Миллером

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...