Основные параметры бюджета на 2022 год озвучил Михаил Ведерников

11:17, 23 декабря 2021, ПАИ

Запланированные доходы бюджета Псковской области на 2022 год составляют 47,9 млрд рублей, расходы – 52 млрд. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая перед депутатами Псковского областного Собрания на 5-й сессии регионального парламента 23 декабря, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам главы региона, бюджет остаётся социально-ориентированным, более половины расходов формируют направления здравоохранения, образования и соцзащиты. Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета составят 31 млрд, что на 4,6% выше 2021 и на 20% выше 2020 года.

Уровень государственного долга на следующий год запланирован на уровне 95,7%. Это на 5% выше уровня текущего года, уточнил Михаил Ведерников.

Он рассказал, что обусловлено это тем, что бюджет спланирован с учётом привлечения коммерческого кредита на текущие расходы. «Но мы ведём с Минфином работу по оптимизации расходов и снижению долговых обязательств. Поэтому будем делать всё, чтобы скорректировать этот показатель в сторону уменьшения», - заверил губернатор.

Он отметил, что структура госдолга существенно изменилась. Если в 20-м году бюджетные кредиты занимали 21% в общей доле госдолга, то в 2021 году – уже 56%.