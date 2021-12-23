1,5 млрд получит Псковская область на капремонт 33 образовательных организаций

11:18, 23 декабря 2021, ПАИ

Финансирование сферы образования в Псковской области в 2022 году вырастет на четверть – с 8,7 млрд рублей до более чем 10,7. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников, выступая перед депутатами Псковского областного Собрания на 5-й сессии регионального парламента 23 декабря, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

В текущем проекте бюджета учтено 9,2 млрд рублей, но к ним добавится ещё 1,5 млрд федеральных средств на капремонт 33 образовательных организаций. «К слову, из всех субъектов Северо-Запада мы получили самый большой объём финансовых средств», - заметил губернатор.

721 млн будет направлен на строительство двух школ в Пскове. Ещё 157 – на начало строительства школы в Гдове (с завершением в 2023 году) и 136 млн на завершение строительства школы в Великих Луках.

228 млн пойдёт на создание и функционирование регионального Центра выявления, поддержки и развития талантливых детей и молодёжи – это аналог центра «Сириус» в Сочи.

47 млн будет направлено на организацию ещё 30 «Точек роста» в сельских школах.