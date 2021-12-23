6,5 млрд рублей направят на здравоохранение в Псковской области в 2022 году

11:20, 23 декабря 2021, ПАИ

Расходы бюджета Псковской области на 2022 год в части здравоохранения запланированы в сумме 6,5 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая перед депутатами Псковского областного Собрания на 5-й сессии регионального парламента 23 декабря, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Глава региона анонсировал закупку оборудования на сумму более 232 млн для борьбы с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями. В частности, это рентгеновский томограф для Островской межрайонной больницы (57,6 млн рублей) и магнитно-резонансный томограф для онкоцентра (114 млн). «В результате в государственных и муниципальных медучреждениях области томографов станет в два раза больше, чем было в 2018 году. А это, в свою очередь, значительно повысит качество диагностики во всём регионе», - отметил Михаил Ведерников.

Ещё один пункт – это продолжение госпрограммы модернизации первичного звена здравоохранения. В 2022 году планируется построить 38 фельдшерско-акушерских пунктов практически во всех районах области. Также будет выделено 5 млн рублей на организацию продажи лекарственных препаратов в ФАПах. Это позволит снизить остроту нехватки лекарств в малых населённых пунктах. «В целом, по нашим расчётам, на эти цели необходимы порядка 20 млн рублей. Как только увидим результаты работы, будем планировать дополнительные средства», - уточнил губернатор.

8 млн рублей предлагается заложить на закупку современных тест-систем для мониторинга уровня глюкозы в крови у детей. По словам главы региона, этих средств до конца года не хватит, но будет предусмотрено дополнительное финансирование. Обеспечением тест-системами будет заниматься Детская областная клиническая больница. Закупки планируется провести уже в январе.