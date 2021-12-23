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Общество

Псковский пульмонолог подтвердила, что часть пациентов инфекционки купили поддельный сертификат о вакцинации

Почему заболеваемость и смертность от коронавируса растут, несмотря на рост числа вакцинированных, пояснила заведующая пульмонологическим отделением Псковской областной инфекционной больницы Марина Керман. Об этом пишет «Псковская правда».

«Ни прививка, ни перенесенное заболевание не дают пожизненной стопроцентной защиты от коронавируса, - отметила врач. - Исходя из личного опыта и опыта моих коллег, можно сказать, что вакцинированные граждане, действительно, переносят COVID-19 легче, но в статистику заболевших такие пациенты попадают».

По ее словам, число привитых пациентов, поступающих в стационар инфекционной больниц, составляет не более 10%. Цифра может возрастать до 20-22% за счет вакцинированных пациентов, которые прививались более полугода назад и не прошли ревакцинацию.

«Небольшая часть пациентов при поступлении в стационар сознаются о купленном сертификате о вакцинировании», - добавила Марина Керман.

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