71 млн рублей потратят в Псковской области на индексацию соцвыплат

11:20, 23 декабря 2021, ПАИ

По линии социальной поддержки и реализации демографической политики расходы бюджета Псковской области на 2022 год запланированы на уровне почти 9,2 млрд. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников, выступая перед депутатами Псковского областного Собрания на 5-й сессии регионального парламента 23 декабря, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам главы региона, предусмотрена индексация соцвыплат на 4% в сумме 71 млн рублей, а также увеличены объемы финансирования социальных контрактов, которые реализуются с 2021 года. В этом году регион получил на эти цели 180 млн рублей федеральных средств, в следующем поступит еще 728 млн.

«Это эффективная мера поддержки, по которой в текущем году почти 1600 человек получили помощь в поисках работы, выплату от 100 до 250 тыс. рублей на ведение предпринимательской деятельности или личного хозяйства», - заметил Михаил Ведерников.