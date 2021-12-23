В Псковской области приведут в порядок еще 223 км дорог

11:22, 23 декабря 2021, ПАИ

В 2022 году в Псковской области приведут в порядок 223 км дорог регионального и местного значения. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников, выступая перед депутатами Псковского областного Собрания на 5-й сессии регионального парламента 23 декабря, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам главы региона, работы будут проводиться в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», госпрограмм «Развитие транспортной системы» и «Комплексное развитие сельских территорий», а также программы приграничного сотрудничества.

Михаил Ведерников отметил, что крупнейшей статьей расходов бюджета остаётся направление дорог и транспорта – пока на эти цели заложено 10,7 млрд рублей (в прошлом году в первом чтении предусматривали 8,4 млрд). Он выразил уверенность, что эта сумма будет больше.

Губернатор обратил внимание на постоянно растущую долю региональных дорог в нормативном состоянии. Если в 2018 году их было 29%, то сейчас уже 36,5%. Также продолжается системная работа по приведению в порядок мостов и мостовых конструкций.

«Это большой вызов для нашего региона, потому что более 75% из них находится в неудовлетворительном или аварийном состоянии. В текущем году на эти цели было направлено 900 млн рублей, в следующем будет не менее 832 млн», - отметил глава региона.

Он отметил, что чрезвычайно важный проект – реконструкция Троицкого моста в городе Пскове. На эти цели в следующем году из федерального бюджета будет направлено 340 млн рублей. Основные работы планируется закончить в 2022 году, на 2023 год останется только благоустройство.