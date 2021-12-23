Россия – общий дом: особенности национальной кухни хантов

17:34, 23 декабря 2021, ПАИ

В состав России входят 85 субъектов, и поэтому одним из главных вопросов страны является формирование культуры межнационального общения. Основой сохранения и укрепления межнационального мира и согласия является культурная толерантность. Псковское агентство информации запустило проект «Россия – общий дом», в котором рассказывает псковичам о жизни и традициях различных народов, проживающих на территории России.

Псковское агентство информации выяснило, чем занимаются ханты, какой продукт является незаменимым у этого народа, а также узнало, какие блюда они любят готовить.

Ханты – коренное население Западной Сибири. Население сосредоточено в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономном округах, их общая численность 22,5 тысячи человек. Родственный народ хантов – манси, а вместе их относят к обским уграм, поскольку они проживают в бассейне Оби. Верующие ханты – православные, занимаются охотой и рыболовством.

В жизни народов ханты и манси рыба – особый продукт питания, можно сказать, это то же самое, что и хлеб с кашей в русской кухне. Если у ханта есть рыба, то хлеб с солью ему не особо и нужны. Путешественники, которые побывали на Оби, назвали хантов и манси рыбоядцами. А кто-то даже дотошно подсчитал, что во время летнего хода рыбы всякий порядочный остяк может съедать в день не меньше восьми килограммов рыбы только в сыром виде без костей и головы.

Так или иначе, а из рыбы здесь в прежние времена даже делали муку – сушеную рыбу толкли в порошок и заготавливали впрок. Из неё делали хлеб, заваривали супы, кормили ей собак. Одним словом, рыба у хантов и манси – всему голова. Её едят сырой, мороженой, вареной, сушеной, копченой, жареной и просто подогретой. Рыбий жир у хантов вообще используется вместо масла – его едят как в чистом виде, так и с хлебом, толкут в нём ягоды и пекут лепёшки. А масса, которая оставалась от вываривания рыбьего жира из костей, шла на обработку шкур и обуви. Мало того, ею даже мазались от комаров. Кстати, ханты и манси вообще не потрошат рыбу, в уху закладывают её целиком – так наваристее. При приготовлении щучьей ухи в котёл закладывают печень, икру, потроха, а сама рыба подаётся на деревянном блюде. Манси в уху из щуки добавляют ягоды и листья черёмухи, а вот ханты уху из щуки не жалуют – считают, что вкус у неё не очень.

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