Финансирование сферы ЖКХ в Псковской области вырастет на 700 млн

11:23, 23 декабря 2021, ПАИ

Финансирование сферы ЖКХ в Псковской области вырастет на 700 млн до 3,2 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников, выступая перед депутатами Псковского областного Собрания на 5-й сессии регионального парламента 23 декабря, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Глава региона отметил, что, в частности, начнётся строительство кольцевого магистрального водовода по инфраструктурному кредиту. На эти цели в 2022 году будет направлено 250 млн рублей, а в 2023 году – 750 млн. Водовод позволит в течение 10 лет привлечь 32,4 млрд рублей внебюджетных инвестиций для строительства более чем 570 тыс. кв. м. жилья.

Ещё совокупно 560 млн рублей будет направлено на завершение 4-х проектов по линии Фонда содействия реформированию ЖКХ. Это станция очистки воды в Великих Луках, водозабор и станция водоподготовки в Пскове, очистные сооружения в Порхове и станция очистки питьевой воды в Родине.

36,2 млн рублей предлагается предусмотреть на возмещение части затрат на приобретение газового оборудования для инвалидов 1 группы, участников Великой Отечественной войны, несовершеннолетних узников концлагерей и семей с детьми-инвалидами.