Три новых производства запустят в ОЭЗ «Моглино» в ближайшие полгода

11:24, 23 декабря 2021, ПАИ

В Псковской области продолжится инфраструктурная подготовка ОЭЗ ППТ «Моглино». Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая перед депутатами Псковского областного Собрания на 5-й сессии регионального парламента 23 декабря, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам главы региона, в 2021 году ОЭЗ «Моглино» заняла 5-е место в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности. В первой половине следующего года там планируется запуск трёх новых производств, которые сейчас находятся на стадии строительства – это «Титан-Полимер», «Элме Мессер» (выхлопные системы) и «Евробит» (производство битума).

Михаил Ведерников также рассказал, что объем инвестиций в основной капитал региона за 9 месяцев составил почти 29 млрд рублей, что почти на треть больше аналогичного периода прошлого года. Индекс промпроизводства за 10 месяцев составил 103,5%, объём продукции сельского хозяйства – 102,7%. «Здесь нашим главным инструментом остаётся Индивидуальная программа социально-экономического развития Псковской области, на которую будет направлен ещё 1 млрд рублей», - уточнил губернатор.

Вне программы 425,7 млн рублей будет направлено на развитие промышленного технопарка «Агрополис», где субъекты МСП смогут пользоваться производственной и технологической инфраструктурой на льготных условиях.